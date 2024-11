Santiago Morning y Esteban Paredes quedaron eliminados de la liguilla por el ascenso al Campeonato Nacional. El elenco microbusero perdió de forma agónica su partido frente a Deportes Recoleta con el que se despidieron de la posibilidad de volver a la Primera División del fútbol chileno.

Con la eliminación del certamen, el ídolo de Colo Colo cerró su participación como uno más del plantel de Santiago Morning y confesó que no volverá a jugar. “Dejo de ser jugador de Santiago Morning. Aclaré que esto era para ayudar al club. Ahora conversaremos con la dirigencia si retomo la gerencia deportiva o qué quieren ellos. Tiempo al tiempo y veremos qué necesita el club”, consideró tras el compromiso durante el reciente fin de semana.

Incluso, en ese mismo momento, el goleador del fútbol chileno consideró que “veo difícil seguir compitiendo. Tomé otro camino y las circunstancias del fair play financiero, donde no podíamos contratar a nadie, me permitieron reemplazar a Richard Paredes. Solamente fue para ayuda en estos partidos”, expresó.

La categórica revelación de Esteban Paredes en su retiro del fútbol

No obstante, el ahora exfutbolista del cuadro bohemio volvió a referirse debido a lo que aconteció en su regreso a la competencia del fútbol chileno. En una conversación con TNT Sports, el delantero fue categórico al apuntar que su regreso a competir en el balompié nacional fue agridulce.

Esteban Paredes en su último partido con Santiago Morning. (Foto: Photosport)

“La verdad es que fue agridulce. La verdad es que no quería volver. Esa era la verdad, pero tanto que insistieron la dirigencia y el profe que lo hice. No estoy para que me puteen, gente del fútbol que de repente por ahí no respetan a los ídolos”, comenzaba señalando el delantero a sus 44 años.

No fue lo único que expresó, ya que, además, aclaró que “hay mucha gente que respeta, pero la verdad que, en vez de pasarlo bien, lo pasas un poquito mal. Pero bueno, en toda mi carrera me dijeron cosas que no iban al caso,pero bueno, en esta última etapa la verdad es que no la pasé tan bien”.

Por último, el goleador nacional contempló que “donde iba había gente que era muy cariñosa. Lo digo ahora, no toda la gente te trata mal. Había muchos que iban al estadio a sacarse fotos y eso se agradece”, sentenció al respecto.