Santiago Morning sufrió una durísima derrota de forma agónica con el que se despiden de la liguilla por el ascenso en la Primera B. Los microbuseros perdieron por dos a uno frente a Deportes Recoleta en la última jugada del partido. Una lamentable caída para la escuadra bohemia, que también se contempla la despedida de Esteban Paredes.

El histórico delantero del fútbol chileno estuvo acompañando a Santiago Morning por todo el segundo semestre y que lo llevó a salir del retiro. A sus 44 años, delantero disputó un total de siete compromisos, de los cuales anotó en una sola oportunidad. No obstante, fue precisamente tras el partido, donde notificó que no seguirá jugando en el balompié nacional.

“Dejo de ser jugador de Santiago Morning. Aclaré que esto era para ayudar al club. Ahora conversaremos con la dirigencia si retomo la gerencia deportiva o qué quieren ellos. Tiempo al tiempo y veremos qué necesita el club”, comenzó declarando en conversación con Cooperativa Deportes.

Pero no fue lo único que expresó, ya que, adicionalmente, aclaró que “veo difícil seguir compitiendo. Tomé otro camino y las circunstancias del fair play financiero, donde no podíamos contratar a nadie, me permitieron reemplazar a Richard Paredes. Solamente fue para ayudar en estos partidos” , consideró.

Esteban Paredes en el partido de Santiago Morning. (Foto: Photosport)

Santiago Morning se despide de la liguilla por el ascenso

Con la derrota obtenida en esta oportunidad, el elenco microbusero da por finalizada su temporada en el fútbol chileno quedando eliminado en los cuartos de final de la liguilla. El elenco de Santiago Morning culminó su fase regular en la sexta posición con un total de 40 puntos.

Lograron conseguir una cifra de once triunfos, siete empates y doce derrotas en 30 partidos disputados. Consiguieron anotar un total de 35 goles y recibieron otros 35 en contra, quedando con una diferencia de cero en la tabla de posiciones.