Colo Colo dio un paso gigante por cumplir su objetivo y sigue encumbrado en el primer puesto del Campeonato Nacional, todo tras su importante victoria por 1 a 0 ante Deportes Antofagasta en el Estadio Monumental.

El volante del Cacique, Esteban Pavez, fue una de las grandes figuras y luego del compromiso ante los Pumas conversó con TNT Sports sobre el desarrollo del cotejo.

"Quedamos con un sabor un poco amargo, somos muy exigentes, queremos más y más y hoy era para ganar por dos goles. No estuvimos finos, los últimos minutos era para marcar la diferencia y no lo hicimos nunca. Tuvimos todo para ganar por más goles, nos faltó más paciencia, pero ganamos y estamos arriba solos", aseguró el centrocampista.

"Era difícil, Antofagasta busca a Tobías Figueroa, gana todo por arriba, increíble. Atrás lo hicimos bien, pero arriba nos faltó paciencia y fineza, pero contento porque seguimos primeros", agregó el futbolista de 32 años.

Pavez sigue jugando a gran nivel en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

"Somos un equipo humilde, trabajador, esa es la clave. Somos una familia en el vestuario y no hay que reprocharse nada. Dejamos todo, pero nos vamos con un sabor un poco amargo", recalcó.

Hay que destacar que Pavez pudo aumentar el marcador tras un tiro de 35 metros que dio en el horizontal. "Me siento importante desde que llegué, sé qué puedo aportar, me he preparado mucho y me siento bien físicamente. Los demás muchachos también son importantes.Trabajo toda la semana el remate, me encanta rematar de afuera. Algunos partidos no se me da pero hoy sí, me quedó de volea y la sentí que era gol, pero me molestó un poco la luz. Voy a seguir trabajando para que la otra entre", concluyó.