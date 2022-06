El bajón físico de Esteban Pavez tras contagiarse de covid-19: "No estoy al cien, estuve 10 días sin entrenar, no me podía mover"

Colo Colo se enfoca en su próximo partido frente a Deportes Temuco, en lo que será la revancha por la tercera ronda de la Copa Chile, donde el que gane se meterá en los octavos de final. Pensando en este compromiso, Gustavo Quinteros recupera algunas piezas claves como Esteban Pavez.

El volante recién se reincorporó a los entrenamientos el miércoles pasado tras haber estado en Asia con la selección chilena. Sin embargo, el jugador ha tenido que lidiar con las secuelas que le dejó contagiarse de covid-19 que le impidió sumar minutos en el estreno de Eduardo Berizzo con la Roja.

En conversación con Radio ADN, el volante reconoció que aún no está en plenitud física. “Me siento mucho mejor y espero, al pasar los días espero sentirme al 100%. Me dio fuerte el covid-19, con todos los síntomas y estuve tres días en cama. No me podía mover”, contó en su llegada al aeropuerto.

Huesi confesó que el virus no le permitió ni siquiera hacer trabajos físicos por su cuenta y que trabaja a toda máquina para estar listo de cara a la Copa Sudamericana. “Me siento bien, aunque no sé si al 100%, porque me dio fuerte el covid, estuve diez días sin entrenar. Con el correr de los días me he sentido mejor. Espero llegar de la mejor forma el martes. Para la Copa Sudamericana quiero estar. Me he sentido cada vez mejor entrenando”, complementó.

Esteban Pavez ha sido el motor del mediocampo colocolino en el semestre. / FOTO: Agencia Uno

Para el volante es clave recuperarse ya que “la parte física siempre ha sido un fuerte mío y sé que tengo que estar al 100% para mostrar el nivel que tuve en el semestre pasado. Puedo dar mucho más”.

Finalmente, avisó que va por su revancha en la Roja tras no poder decir presente en los amistosos. “Fui con ganas a la selección, estar en la selección siempre será un orgullo para mí. Tenía ganas de jugar. Pero bueno, es algo con lo que todos estamos conviviendo. Espero tener una revancha pronto en la selección chilena”, cerró.