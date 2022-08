Colo Colo volvió este martes a los entrenamientos en el Estadio Monumental con miras a lo que será su próximo partido del Campeonato Nacional. Los albos se verán las caras este domingo con Deportes Antofagasta, en un partido de suma importancia para el Cacique que buscará mantener la distancia de seis puntos con sus más cercanos perseguidores.

Durante esta jornada el centrocampista Esteban Pavez atendió a los medios de comunicación en el Estadio Monumental, en la cual fue consultado por la presión que tiene el elenco popular para conseguir este año el trofeo de campeones en el fútbol chileno y el cual no puede perder la diferencia de puntos que tienen actualmente.

“En Colo Colo siempre hay presión por ganar. Todos los fines de semana sabemos que debemos ganar y ser campeón es un objetivo que nos trazamos a principio de año. La U y la UC no pasan por un buen momento, pero nos preocupamos de nosotros. El gran rival somos nosotros mismos. Sabemos que si estamos al 100% tenemos muchas chances de ser campeón”.

Pero eso no fue todo, debido a que adicionalmente contempló que “Vamos partido a partido. Hoy tenemos una diferencia de seis puntos, pero no damos por muerto a nada. Pensamos en ganar y ganar. El campeonato no se nos puede escapar, pero sabemos que vienen partidos duros”.

Esteban Pavez en el Superclásico disputado en Talca. (Foto: Agencia Uno)

Además, señaló que “Todos los equipos se juegan el partido del año ante Colo Colo. Vamos partido a partido. Nos sentimos favoritos. Estamos primeros y somos el equipo que mejor juega en el torneo. Hemos crecido en este año, sobre todo si se compara con los primeros partidos del año. Sentimos que vamos a ganar”.

No obstante, contempla que “Salir campeón con un equipo u otro ni siquiera lo hemos pensando. Queremos ser campeón, de local o de visita y ante cualquier equipo. Fue el objetivo que nos planteamos en la pretemporada en Argentina. En todos los partidos entramos con esa mentalidad”.

Finalmente, respecto al partido del fin de semana expresó que “Antofagasta no está pasando por un buen torneo. Viene de ganarle a Coquimbo y sabemos que será un partido muy difícil. Sabemos que, si nos enfocamos, jugando con humildad y compromisos tenemos posibilidades de ganar”.