Ex crack de Colo Colo no está de acuerdo en el discurso de Gustavo Quinteros sobre el tema Jordhy Thompson: "Hay que ser cautos"

Jordhy Thompson está fuertemente cuestionado por agresiones a su pareja. El caso reiterado de violencia a la mujer, por parte del delantero de Colo Colo, lo tiene en el ojo del huracán, ya que el jugador habría cometido estos actos tras el partido del Cacique ante la Universidad Católica el pasado fin de semana. Gustavo Quinteros, DT de los albos, salió a entregar su parecer sobre la situación y las palabras no cayeron bien en los históricos del club.

Uno de los que salió al paso de Quinteros fue Jaime Vera. Uno de los volantes que trascendió en el Monumental cree que hay que ser meticuloso a la hora de opinar sobre un tema tan delicado. "Son temas delicados, son temas familiares y que uno está ajeno a pesar que está metido en el cuento, pero es ajeno en eso. Hay que ser cauto en declaraciones", contó el ex albo a Bolavip.

Asímismo, el Pillo Vera cree que quizás hubo apresuramiento por parte de Quinteros para entregar su opinión sobre la delicada situación de su joven futbolista a 24 horas de enfrentar al Monagas por la Copa Libertadores.

"Hay que ser cauto con alguna palabra o alguna acciónque se haga, porque se puede tomar a mal para uno de los dos lados. Hay que pensar bien antes de hablar", expresó.

Gustavo Quinteros fue criticado por Jaime Vera por no medirse en sus palabras (Photosport)

Vera cree que para discutir y hablar públicamente hay que hablar en forma pareja y sin caer en algún comentario para alguno de los dos lados.

"No hay que cometer errores que perjudiquen a una de las dos partes. Me imagino la familia del jugador y de la polola. Deben estar complicados", sentenció.

El ex volante del OFI Creta de Grecia y símbolo de la Selección Chilena como ayudante de Claudio Borghi fue claro en su mensaje y pide calma en este momento, ya que él cree que el comentario de Quinteros no ayudó en nada a Thompson, su entorno y al equipo. "No es bueno para ninguno de las dos familias, no es sano. A veces es mejor quedarse callado y no hablar", terminó Vera.