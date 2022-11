El exjugador de Colo Colo, Leonel Herrera padre, no quiere por nada del mundo que Gustavo Quinteros haga los esfuerzos para traer a Ramiro González, luego de no pasar los exámenes.

Colo Colo tiene a varios jugadores en la mira para la temporada 2023. Uno de ellos es Ramiro González, quien no pasó los exámenes médicos a mitad de año y debió partir a Platense, donde jugó 16 partidos en la Liga Profesional de Argentina. Sin embargo, el exjugador del Cacique, Leonel Herrera padre, cree que existe algo raro en su contratación.

Herrera alzó la voz y puso el grito en el cielo, ya que no cree posible que Blanco y Negro deje atrás a jugadores jóvenes por González de 31 años, quien no pudo cumplir con los chequeos de rigor en su momento. Sin duda, la contratación sembró dudas y suspicacias en el exjugador albo.

"Algo raro hay ahí. Si es argentino al igual que el técnico. Me parece raro teniendo tres centrales que perfectamente le pueden responder sin problemas. Hay un chico como Daniel Gutiérrez, que también le puede responder de central", dijo.

Asimismo, Herrera es directo y mencionó en diálogo con Bolavip que "no veo tanta urgencia en su contratación. Es más, sí creo que Colo Colo necesita gente en otros puestos y no ahí".

Ramiro González sí jugó en Platense y Colo Colo vuelve a la carga por él (Getty Images)

Herrera padre, claramente, no tiene intención de ver al argentino nacionalizado chileno con la camiseta de Colo Colo. Es más, quiere que el Cacique piense en otros nombres y otros puestos para dar la pelea a nivel internacional.

"Algo pasa ahí. Sabemos como son los técnicos argentinos cuando llegan a otro país, con quiénes llegan y está más que claro. Me parece muy raro en traer a Ramiro González. No es tan necesario, no es importante que llegue un central como él a Colo Colo", remató.