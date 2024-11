El plantel de Universidad de Chile se fue a unas merecidas vacaciones tras finalizar la temporada 2024, pero mientras los dirigentes de Azul Azul siguen trabajando en el CDA en la conformación del plantel para el próximo año.

Los Azules quieren volver a ser protagonistas en el ámbito internacional, por lo que habría un jugador que interesaría y mucho en este mercado de pases. ¿De quién se trata? De Ariel Uribe, volante que vistió la camiseta de Unión Española.

Recordar que el pase del jugador de 25 años pertenece a Deportes Antofagasta, pero los Hispanos estarían cerca de comprarlo y tras cartón se lo podrían llegar a vender a la U.

Raúl Toro le levanta el pulgar a la llegada de Ariel Uribe a la U

En esa línea, Raúl Toro, histórico entrenador chileno, diálogo con BOLAVIP CHILE y pidió a gritos la contratación del talentoso futbolista oriundo de Valparaíso.

“Siempre he dicho lo mismo, Ariel Uribe es un jugador ideal para la U y no me ha defraudado. Juega bien ese cabro, juega muy bien y me encanta”, aseveró.

Ariel Uribe enfrentando a la Universidad de Chile | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Sin embargo, el ex DT de Audax Italiano resaltó que “el único problema que encuentro de Uribe no es Uribe sino Assadi porque va a taparlo. Yo creo que a Assadi hay que seguir dándole la oportunidad hasta que aprenda que jugar a la pelota y jugar al fútbol es diferente”.

Toro quiere que la U haga los esfuerzos por repatriar a Rodrigo Echeverría

Además, Toro dejó en claro que hay otro puesto que el Romántico Viajero debería reforzar. ¿Cuál es? El mediocampo, para así acompañar a Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

“La U necesita un 6. ¿Sabes cuál es el 6 que me encantaría que llegara pero es casi imposible? Rodrigo Echeverría, si es nacido en la U y es seleccionado chileno”, cerró.