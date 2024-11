Cristián Cepillín Olguín candidatea a la Universidad de Chile a este delantero para el 2025: "Es algo que la U no tiene"

El olfato goleador, la potencia y corpulencia de Steffan Pino en Deportes Recoleta, Deportes Melipilla y Santiago Morning hicieron que Deportes Iquique pusiera sus ojos en el espigado atacante, que en su momento fue nominado a un microciclo de La Roja por Reinaldo Rueda.

El 2024 para el delantero oriundo de Recoleta fue de ensueño: se transformó en el primer jugador chileno con más tantos convertidos en el Campeonato Nacional 2024 (13 goles), superando por un tanto a Ignacio Jeraldino de Audax (12 anotaciones).

Pino, hoy de 30 años, está feliz en los Dragones Celestes y podría estar viviendo sus últimos días en el norte de nuestro país, puesto que varios clubes del fútbol chileno y del extranjero han posado sus ojos en él.

Steffan Pino tuvo una gran temporada de la mano de Miguel Ramírez | FOTO: Alex Diaz/Photosport

Cristián “Cepillín” Olguín se la juega por Steffan Pino como refuerzo de la U

En conversación con BOLAVIP CHILE, Cristián Olguín reveló que quiere ver a Steffan Pino vistiendo la camiseta de la Universidad de Chile, así poder solucionar los problemas de la falta de gol para la próxima temporada.

“Tuvo un año espectacular en Iquique. Es un 9 que aguanta mucho pero también tiene buenos movimientos. Ahora, no es lo mismo jugar en Iquique que en la U, pero es algo que la U no tiene”, expresó el ex ariete de los laicos.

“La U tiene que ir a buscar un 9 porque no rindieron ni el Chorri Palacios ni Luciano Pons”, sentenció Cepillín.

¿Qué se le viene a la Universidad de Chile?

En unos partidos de ida y vuelta, la Universidad de Chile disputará la Supercopa 2025 frente a Colo Colo, en fechas y estadios por confirmar.