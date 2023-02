Fabián Castillo la tiene clara: "Quiero quedarme en Colo Colo, debo trabajar bien para no estar de pasada"

Colo Colo se sigue preparando en las instalaciones del Estadio Monumental para llegar de la mejor forma a los partidos ante Ñublense de Chillán y Huachipato, los cuales fueron suspendidos debido a la lamentable catrástrofe que afecta al sur de nuestro país producto de los incendios.

Uno de los nombres que llegó en esta temporada al Cacique fue Fabián Castillo, extremo colombiano, que viene de algunas temporadas en el fútbol mexicano y que en su debut con la camiseta alba ante Deportes Copiapó pudo convertir un gol.

Castillo es pura alegría en Colo Colo | Foto: Twitter Colo Colo

Ya más tranquilo, el ex futbolista de FC Juárez fue invitado al programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports, en el cual habló de su presente y lo que se le viene a futuro en el conjunto Popular.

"Estoy muy contento y ansioso de poder debutar en casa. Me han comentado el ambiente y la hinchada, que es muy intenso, se ha sentido de visita. Es un privilegio estar en Colo Colo", comenzó diciendo en el espacio deportivo.

"Poco a poco iré conociendo la historia del club. Esteban Pavez me ha hablado mucho de las figuras. Tuve la oportunidad de compartir con Esteban Paredes. Llegué al club más grande de Chile, al más ganador. Espero dejar huella en Colo Colo", agregó.

"Gustavo Quinteros quiere que juegue con confianza, que aporte al grupo mi velocidad y ayudar a auge los delanteros conviertan gol. Me he sentido cómodo en el grupo", complementó el jugador de 30 años.

Por último, el nacido en Cali, Colombia, le mandó un recado a los hinchas albos. "Me gustó el país y el club. El frío para mí no es problema. Mis intenciones son quedarme aquí, tengo que hacer las cosas bien para que se dé la opción de compra y no estar de pasada", cerró.