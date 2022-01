Fernando Agustín Tapia y una posible venta de Pablo Solari: "Colo Colo no debería tocar lo que ya ha construido"

Fernando Agustín Tapia se refirió este miércoles sobre la opción que Pablo Solari salga de Colo Colo. Recordemos que existió una oferta concreta por el argentino desde el América de México hace unos días y fue el mismo Daniel Morón, gerente deportivo del club, que declaró como insuficiente el valor propuesto por los aztecas.

En esa línea, es que el periodista declaró en Pauta de Juego. "Me quedo con las declaraciones de Morón, que fue muy claro en señalar que para ellos es muy importante que Solari permanezca en el primer equipo y que está sumamente integrado. Que tiene muchas ganas de jugar esta temporada, de ser protagonista y fundamentalmente de jugar un torneo que México no puede jugar, que es la Copa Libertadores de América", dijo.

Con relación al torneo más importante del continente, el comunicador cree que tanto el jugador como el club, pueden utilizarlo como herramienta de muestra para alguna otra oferta que pueda llegar y que eso podría tener una consecuencia en que el valor del Pibe aumente.

"Es cierto, es un mercado mucho más grande que el nuestro y que en general cualquier mercado en Sudámerica, salvo el brasileño, pero no hay ninguna competencia que ni siquiera se le pueda acercar lo que significa la Copa Libertadores. Como vitrina incluso y desde el punto de vista competitivo, no hay nada mejor para ningún jugador sudamericano. Es la mejor vitrina de todas y bueno, obviamente las Clasificatorias, pero a nivel de clubes te puede catapultar", agregó Tapia.

"Yo creo que Colo Colo, hablando estrictamente en una cuestión deportiva, no deberia tocar lo que ya ha construido y donde Solari ha sido importante. Si hablamos de una cifra mucho más alta, ahí uno entendería que ante eso no se puede negar, porque además le estás cerrando una posibilidad al futbolista. Yo creo que Solari necesita que esto se zanje rápido, porque no puede ser que tengas un jugador importante con la cabeza un poco nublada", cerró.