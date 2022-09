Carlos Palacios no lo está pasando bien en Brasil. El volante formado en la Unión Española y que ahora defiende al Vasco da Gama en la Serie B. El jugador no tiene un buen pasar y no es titular indiscutido en uno de los cuadros más importantes de Río de Janeiro. Palacios sentenció que veía con buenos ojos volver a Chile y jugar en Colo Colo. Sin embargo, el rostro de ESPN, Fernando Solabarrieta, echó al agua al mediocampista y que deslizó que tiene malas prácticas alimenticias.

"El problema de Palacios, para no caerle de lleno a él y para que corrija esta situación, es su alimentación. Me dijeron que él se alimenta muy mal, a pesar que acá a todos en el panel nos gusta como juega", dijo Solabarrieta.

Luego, durante la edición de ESPN F90 reprodujeron la foto de Palacios con la hinchada de Colo Colo, donde se le pudo ver al volante con el torso desnudo. Con esa imagen, Solabarrieta aprovechó de entregar otra vez su apreciación.

"No es un cuerpo de un jugador de alto rendimiento. Es una deuda pendiente. Tiene tantas condiciones que no puede caerse en algo tan básico como la alimentación", agregó.

Carlos Palacios apareció en la barra de Colo Colo y Fernando Solabarrieta fue categórico con el jugador (Gentileza Colo Colo / Sebastián Órdenes).

En tanto, el comentarista Dante Poli le bajó el pulgar a la situación y manifestó que "la alimentación es fundamental. Djokovic y Messi reconocieron eso. Hoy Palacios, (Darío) Osorio, (Lucas) Assadi, (Gonzalo) Tapia, (Clemente) Montes ienen que ser máquinas físicas y después explotar lo psicológico".