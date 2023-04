Fernando Tapia y el castigo a Colo Colo: "Dentro de todo no es una sanción tan lapidaria"

Colo Colo conoció este viernes la sanción por parte de la Conmebol luego de los graves incidentes en el Estadio Monumental en el partido contra Monagas por la Copa Libertadores y que tenían en vilo al Cacique sobre si el duelo ante Boca Juniors se jugaría con público o no.

No obstante, el castigo no fue tan severo y los albos podrán disputar el compromiso frente a los argentinos con hinchas en algunas de las localías del recinto colocolino. Por lo mismo, es que las opiniones no se dejaron esperar luego de esta resolución por parte del ente del fútbol sudamericano y entre ellas está la de Fernando Agustín Tapia.

ver también Histórico albo pide el máximo de los respetos al Monumental

"Dentro de todo no es una sanción tan lapidaria, porque le permite que igual se juegue con algo de público. La verdad que me suena como ilógico, porque en el fondo hay una sanción al inmueble, pero también uno lo entiende y lo hemos dicho acá que muchas veces se aduecan las sanciones por el tema político. O sea, juega Boca, había gente que había comprado paquetes para venir a Chile para ver el partido, hay una sanción económica dura de 95 mil dólares", comenzó expresando el periodista.

Los albos podrán disputar el duelo contra Boca con alguna parte de su hinchada | Foto: Photosport

"Pudo haber sido peor, pudo ser un partido sin público y Colo Colo tendrá la posibilidad de jugar con público y con aforo limitado", sumó el comunicador en Pauta de Juego.



Por último, agregó que "las consecuencias de los hechos de violencia que siguen ocurriendo en los estadios, ahí está. Colo Colo no podrá jugar con estadio lleno ante Boca, pero al menos tendrá público. Ojalá que tengan la capacidad de quiénes ingresan al estadio y ojalá también haya consciencia del tremendo daño que se le hace al club prolongando los incidentes en el estadio, porque para la próxima no habrá argumentos para defender".