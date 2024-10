Este martes, el Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad conversó con la prensa y se refirió a varios temas, todo en el marco del tercer Congreso Internacional de Futbol organizado por la Federación de Fútbol de Chile.

En la ocasión, se refirió a varios tópicos como es el presente de la liga local, la denuncia de la U a Colo Colo y la actualidad de la selección chilena, donde si bien apuntó al mal momento, desde luego, se desligó de ciertas responsabilidades.

A eso reaccionó el periodista Fernando Agustín Tapia, quien en una columna de opinión publicada en el sitio web de Radio Pauta, criticó el proceder del timonel refiriéndose a varios aspectos.

El primero, que no comparte para nada, que haya apuntado a sus antecesores como los grandes responsables del momento del fútbol chileno y La Roja. “El Presidente de la ANFP por fin se animó a reconocer que estamos en crisis. A Pablo Milad no le quedó otra que reconocer lo evidente, aunque sólo lo circunscribió al aspecto deportivo. El dirigente deslindó su responsabilidad como principal autoridad de la actividad, y dijo que los resultados de hoy son consecuencia de lo que no se hizo en el pasado, atribuyéndole la culpa a las directivas anteriores que, según él, no supieron brindar las condiciones para renovar a la exitosa generación dorada”, dijo el comunicador.

Sobre la misma, agregó que en el último tiempo en su mandato, asuntos como el fútbol formativo, están muy dejados de lado. “Curiosa la reflexión del Presidente, que olvida que ostenta el cargo desde 2020 y tampoco, hasta ahora, se ha avanzado en el desarrollo de una política de largo plazo para el fomento del fútbol formativo. Entre los datos dados a conocer por el estudio presentado en el Congreso, se señala que el 85% de los clubes del país carecen de una políticadeportiva para las divisiones inferiores, es decir, carentes de directrices. Lapidario, estamos cada vez peor”, expresó.

Tapia y la crisis económica de la ANFP

Por otra parte, afirmó que no es posible que en su intervención, Milad haya pasado por alto el tema de las multipropiedades en los clubes, como también la influencia de los representantes en esto.

“Resulta curioso que Milad limite la crisis sólo a los resultados deportivos, cuando es evidente que la actividad enfrenta además severos problemas estructurales, como la multipropiedad o la peligrosa penetración de los representantes de jugadores en el control de los clubes”, manifestó.

Finalmente, hizo un alcance relacionado a la crisis económica por la que pasa la ANFP y que tampoco el presidente se refirió. “No hubo reflexión sobre esto. Nada. Tampoco reconoce la crisis económica, pese a que en tribunales, los abogados de la ANFP que presentaron una orden de no innovar para dejar sin efecto la multa de casi 40 millones de dólares por el conflicto con TNT, argumentaron que con el inminente cobro de esa cifra “el desarrollo del fútbol profesional se vería amenazado gravemente, al punto de comprometerse su continuidad”, cerró Tapia.

Milad y Gareca, dos que deben sacar el barco adelante (Photosport)

¿Cuáles son los próximos partidos de Chile?

En noviembre por las fechas 11 y 12 de las clasificatorias sudamericanas, Chile enfrentará a Perú como visita y a Venezuela en condición de local.