Este martes Colo Colo enfrenta a Audax Italiano en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Campeonato Nacional. Los Albos buscarán volver a los triunfos en el torneo luego de un empate sin goles ante Unión La Calera.

Uno que tendrá una nueva oportunidad de volver a festejar un gol tras el que cometió ante Cobresal en El Salvador es Damián Pizarro, delantero de 18 años que ha tenido destacadas actuaciones y que se ganó una camiseta de titular en el esquema de Gustavo Quinteros.

Uno que sabe de festejar goles con el Cacique es Fernando Vergara, campeón de cuatro títulos de Primera Divisón con los Albos que habló con Dale Albo en la previa del compromiso ante los Tanos y se refirió al presente de Pizarro:

"A mí me encanta Damián Pizarro, creo que es el futuro de Colo Colo y el futuro de la selección, si es que lo llevan por un buen camino y si es que las cosas pasan normalmente. A lo mejor en la parte más táctica le falta un acompañante, un acompañante centrodelantero", comentó el ex futbolista en conversación con Edmundo Valladares.

Para Vergara, Pizarro es el futuro de Colo Colo y de la selección chilena | Foto: Photosport

Sobre su falta de gol, Vergara se puso de ejemplo: "Yo tenía un juego muy parecido, él es mejor, pero yo era un jugador también muy potente que de repente me creaba ocasiones de gol y sin embargo incluso definiendo bien no se me daba y no entraba, hasta que llega Ivo [Basay]".

"Cuando llega Ivo, me saca un poco la responsabilidad del gol y empiezo a hacer goles, si es un tema mental. Una vez Pizarro va hacer un gol importante, y va a ser un jugador con una carrera notable seguramente, tiene todas las condiciones para eso. Es un poco de confianza, un poco de salir de este momento que está pasando en donde le falta un poquito definir", agregó.

ver también Figura de Colo Colo tendría pensado en partir a mitad de temporada

Por último, puso como ejemplo a otro ex goleador del Cacique: "A Héctor Tapia le pasaba lo mismo, no le salían los goles e hizo luego un par de goles importantes y tuvo un envión anímico, yo creo que pasa por la mente".