El portero de Colo Colo, Fernando de Paul habló sobre la posible llegada de Pablo Parra al 'Cacique', en la que aprobó de que el ex Universidad de Chile pueda arribar al club

Fernando de Paul le da like a una posible llegada de Pablo Parra a Colo Colo: "Es un buen jugador y lo ha demostrado"

Colo Colo ya trabaja en lo que será su duelo crucial ante Curicó Unido en el Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Gustavo Quinteros quieren sumar un triunfo en el cierre de la primera rueda, pero desde ya, en los ‘Albos’ ya empiezan a mirar para el segundo semestre y el mercado de pases, en la que varios nombres ya asoman como opción para arribar al conjunto de Pedreros.

En esta jornada, el portero de los ‘Albos’, Fernando de Paul conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y se refirió a la posibilidad de que Pablo Parra pueda arribar al club, ya que ha sido uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza para reforzar al ‘Cacique’.

“Compartí con Pablo (Parra), es un buen jugador, lo ha demostrado cuando estuvo acá (Chile) y en México. Es un buen jugador y ha tenido muy buenos momentos”, comenzó señalando De Paul.

En esa misma línea, el ‘Tuto’ se desmarcó por completo a lo que es el tema de refuerzos en Colo Colo “yo en este momento pienso en lo que es el partido siguiente, después los refuerzos lo ven el cuerpo técnico, si verán que lo necesitamos o no. Nosotros estamos para otra cosa, para ganarnos un lugar y jugar el fin de semana”.

Otro de los temas que sin duda ha marcado esta primera parte de la temporada en el ‘Cacique’ son las lesiones, en la que el portero de Colo Colo lamentó lo que es la baja de Ramiro González, pero confía en que Alan Saldivia lo pueda reemplazar de buena forma en el partido ante Curicó Unido.

“Lamentablemente cuando se juegan muchos partidos, Ramiro fue de los jugadores con más minutos jugados, si bien es una lesión no tan importante, no le va llevar tanto tiempo como el de otros chicos, que lamentablemente tienen tiempos más largo de recuperación, esperemos que pueda estar lo más rápido posible, al igual que Leo Gil. Como dije antes, al que le toque tiene que estar preparado, Alan está preparado, lo demostró el otro día, no era fácil entrar en el minuto que entró, en un partido complicado y una cancha difícil, demostró que es una opción”, declaró.

Finalmente, De Paul habló sobre la gran importancia de lo que será el duelo ante Curicó, en la que para él los tres puntos son claves para poder seguir en la parte alta de la tabla y así en la segunda parte del torneo poner el foco con todo para poder lograr el anhelado bicampeonato para los ‘Albos’.

“Hay que terminar con un triunfo, sabemos que será un partido complicado, pero sí o sí tenemos que dejar los tres puntos acá para no terminar tan lejos de los equipos de arriba. Nosotros es un objetivo importante el lograr el campeonato, queda muchísimo, en la Copa trataremos de pasar de fase, porque este club exige eso y siempre te van a exigir el tema de ganar el campeonato local, más siendo el último campeón. Nos prepararemos para eso”, finalizó.