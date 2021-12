Colo Colo busca la renovación de Vicente Pizarro para la temporada 2022. De momento no hay acuerdo entre el Cacique y la representación del futbolista, particularmente en la cláusula de salida. Los albos pretenden dos millones de dólares, mientras que el agente entregó la postura de 800 mil de la divisa estounidense. Daniel Arrieta en el programa Pelota Parada revela que existe la posibilidad de que en Macul acerquen posturas.

"No hay todavía un acercamiento o podríamos llamar una solución para que pueda continuar. En el directorio me decían que no se quieren bajar de la cifra que en un momento ellos plantearon, pero al parecer habrían facilidades de Colo Colo, no para llegar esa cifra que propone el representante, esos 800 mil dólares. Quizás puede bajar un poco, pero tampoco tanto", dice el profesional.

De esta manera, se abre la posibilidad de llegar a un punto intermedio entre las propuestas de ambas partes. La intención del futbolista es firmar contrato con el equipo que lo formó, pero de momento siguen topando en la cláusula de salida que tendría estipulada en su eventual próximo vínculo.

"En Colo Colo creo que comienzan a urgirse por el tema. Es un futbolista que está considerado y saben que es un proyecto del club, que se puede vender y la formación puede dar réditos más adelante. Pizarro quiere quedarse, Colo Colo quiere continuar con el jugador, Gustavo Quinteros lo quiere, le dio muchas posibilidades. Vamos a ver lo qué pasa, estos días van a ser claves, pero hoy no hay solución", complementa Arrieta.

La última postura pública fue del presidente albo, Edmundo Valladares, quien invitó a los agentes del futbolista a acercar posturas y dejó claro que no iban a "regalar a los jugadores a precio de huevo".