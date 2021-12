El periodista invita a no quedarse con la foto del momento en Colo Colo y hacer un análisis macro de la situación desde la llegada de Gustavo Quinteros en octubre del año pasado. Gonzalo Fouillioux recuerda que en febrero casi este mismo plantel estaba peleando por mantenerse en Primera División.

Colo Colo llega a la última fecha en el segundo lugar con 62 puntos, a tres unidades de la Universidad Católica que con empate ante Everton conseguirá el tetracampeonato. En el Cacique esperan ganar su partido ante Deportes Antofagasta y un triunfo Ruletero en Viña del Mar para forzar un partido de definición en cancha neutral. Gonzalo Fouillioux destaca la temporada del equipo albo.

"Es muy doloroso para Colo Colo perder un Campeonato como este. Muy doloroso porque tenía la ventaja, pero creo el tiempo de Gustavo Quinteros en Colo Colo vale tanto como un título local. Lo percibo en la gente, hay un agradecimiento muy especial y lo hace saber constamente en el estadio y en redes sociales con este grupo de jugadores y este entrenador", dice el periodista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El profesional cree que se debe valorar más allá: "Está bien que el título era el cierre de una película increíble. Fue este año lo del descenso, en febrero de este año, cerrarlo y coronarlo con el título habría sido increíble. Muchos te podrán decir si vamos al frío número, en Colo Colo ser segundo no le importa a nadie, hay que ganar títulos, es el equipo más ganador de la historia de nuestro país", analiza.

"El fútbol no son sólo números, el fútbol y en el vínculo personal que tiene el hincha son también eso emociones, cuánto te mueve la aguja, cuánto te transmite un grupo de jugadores y un entrenador. Este entrenador y este grupo de jugadores a Colo Colo le está transmitiendo cosas, no solamente resultados, de la manera de jugar, que no le transmitían al hincha hace muchísimo tiempo", añade.

El comentarista se refiere al momento clave cuando llega el actual DT en octubre del año 2020: "Para mí Gustavo Quinteros cambió el destino de Colo Colo, porque como institución estaba destinada a extender el desastrozo momento deportivo y financiero que estaba viviendo, todos peleados con todos. Llega un tipo que te cambia lo que el destino le tenía: seguir con los problemas, atando todo con alambre como lo venía haciendo hace cuatro años".

"Te encuentras que en un año que te salvaste del descenso, que sacaste a un montón de jugadores de la cantera que estaban perdidos, que ganaste una Copa Chile y te metiste en la Copa Libertadores de América y eso le significa al club tres millones de dólares. Es muy díficil que seas campeon y se te escapa de las manos. Si se va a la foto del momento se te escapa de las manos, pero si uno ve la película completa, el hincha tiene un afecto especial con este entrenador y este gurpo de jugadores que vale tanto como el título", finaliza.