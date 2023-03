El partido de Carlos Palacios en Colo Colo no dejó conforme al hincha albo y tampoco a Francisco Eguiluz, quien se fue en picada contra la Joya del Cacique y realizó una ácida comparación para reventarlo.

Colo Colo no tuvo mayores inconvenientes para superar a Magallanes en un repleto Estadio Monumental, donde se impuso por 2-0 con goles de Fabián Castillo en el primer tiempo y Darío Lezcano en el complemento para los albos.

Pese a que el Cacique subió ostensiblemente su nivel respecto a su último partido ante Coquimbo Unido, uno que no tuvo una buena jornada fue Carlos Palacios, quien se mostró errático y no logró sintonizar con el partido después de los minutos iniciales.

El partido de la Joya del Cacique tuvo repercusión en Francisco Eguiluz, periodista nacional quien en el programa Todo es Cancha sencillamente lo reventó por el nivel que mostró en el día de ayer en Macul.

Palacios no tuvo un buen partido ante Magallanes. | Foto: Agencia UNO

“Qué bueno que nombran a Palacios porque desde los 7 minutos que ni el relator lo mencionó, llevábamos como seis horas sin escuchar su apellido. Pobre muchacho, pero algo pasó con su carrera”, dijo Eguiluz.

Comunicador hizo una ácida y feroz comparación: “Entró Gil y con no sé cuántos meses fuera de fútbol notaste altiro una actitud distinta, un recorrido en la cancha distinto. Ojo, a mí no me gusta Gil, pero si lo pongo al lado de Palacios, parece Maradona”.

ver también Castillo anticipa el clásico y revela las claves albas para estirar hegemonía

Palacios ahora buscará convencer a Gustavo Quinteros para ser titular el próximo domingo cuando Colo Colo tenga que jugar su quinto partido consecutivo en calidad de local recibiendo nada más ni nada menos que a Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.