Todos los ojos de los hinchas de Colo Colo están puestos en la situación que está viviendo el defensor uruguayo Maximiliano Falcón, que todavía no se incorpora a la pretemporada de los albos en La Serena.

A raíz de esto, este lunes Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, aseguró que recibieron una oferta del extranjero por el Peluca y el futbolista en cuestión está deseoso por partir.

¿El club en cuestión? Sería nada más y nada menos que el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, pero la primera oferta del cuadro de la MLS no habría sido aceptada por el Popular.

Nicolás Peric le da el visto bueno a la salida de Maximiliano Falcón de Colo Colo

En los diversos paneles de los programas deportivos fueron comentando el futuro de Falcón y fue Nicolás Peric, ex arquero y actual comentarista de Radio Futuro, que entregó su categórico punto de vista.

“Bueno, déjenlo que se vaya si no pasa nada. Esto es Colo Colo y si no quiere estar acá bueno busquémosle un equipo y cuánto nos dan, no queremos cachos porque es el año del Centenario”, arrancó diciendo el ex Audax Italiano.

Falcón sigue haciendo noticia por su posible partida de Colo Colo | FOTO: Javier Salvo/Photosport

“Si Maxi Falcón cree que la brecha y él merece más, siéntate con el presidente y convérsalo pero esto de amurrarse el único damnificado es él”, añadió.

Finalmente, el Loco Peric dejó en claro que “Falcón es un buen jugador pero no es irremplazable”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Maxi Falcón?

Lo cierto es que Maxi Falcón tiene contrato vigente con los albos hasta 2027 y es considerado un titular indiscutido para el entrenador Jorge Almirón.