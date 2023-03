No ha sido un buen comienzo en el Campeonato Nacional para Colo Colo, donde si bien tiene un partido menos, ve desde lejos la pelea en la parte alta, desde un décimo puesto.

Algo que muchos reflejan al gran cambio de plantel que ha tenido Gustavo Quinteros por las salidas del equipo que fue campeón, que ha hecho variar el panorama.

Cos que se ve en el mercado de pases que tuvieron los albos, donde el periodista de Deportes en Agricultura, Franciso Sagredo, asegura que el mejor está siendo que le traían para ser suplente: Leandro Benegas.

Leandro Benegas ganó especio tras la polémica salida de Lucero.

"El mercado de Colo Colo fue muy deficitario. Al final el mejor refuerzo de Colo Colo en este momento es el que venía a ser suplente", comenzó explicando.

"Tiene lógica porque lo fueron a buscar para eso: sabemos lo que rinde y no era una apuesta, no era que iban a buscar a Benegas y esperaban 40 goles. El tipo ha jugado lo que juega, le ha alcanzado para ser el mejor refuerzo con su actitud", detalló.

Por lo mismo, valora lo que está haciendo el ex Independiente, aunque todavía no le alcanza para ser el indiscutido: "Me parece que es el mejor refuerzo porque se sabía lo que era".