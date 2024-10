La Selección Chilena de Ricardo Gareca volvió a recibir un nuevo cachetazo dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde el equipo de todos cayó por 4-0 ante la Selección de Colombia y cada vez más se aleja de sus sueño de ir al próximo Mundial.

Dentro de lo que fue esta dura derrota, el periodista Francisco Sagredo se dio el espacio dentro de programa ‘Equipo F’ de ESPN para desmenuzar esta caída de Chile, en la que le dio un respaldo al delantero Eduardo Vargas por las críticas que ha recibido.

“En Redes Sociales matan a Vargas, compadre, puede jugar Cristiano Ronaldo y en esta situación no te llega nada. Sería interesante ver los mapas de calor y todo y ver cuánto rato estuvo la pelota en campo rival…”, comenzó señalando Sagredo.

Entrando en otra arista, el comunicador comentó sobre si el proceso de Ricardo Gareca debe tener fin o no en ‘La Roja’, en la que remarcó que le seguiría dando la oportunidad al ‘Tigre’ por lo que ha sido el historial de los últimos DT en el equipo de todos.

La Roja de Gareca sigue en un pozo | Foto: Getty Images

“Algunos dicen ‘hay que echar a Gareca’, no tengo idea si hay que echar a Gareca o no, yo creo que no y ¿sabes por qué? porque el rendimiento de todos los técnicos después de Sampaoli ha sido decreciente”, remarcó.

Finalmente, Sagredo ejemplificó cuál ha sido el rendimiento de los últimos entrenamientos de la Selección Chilena tras la salida de Jorge Sampaoli, en la que se ha notado un decreciente rendimiento en cada uno de los entrenadores, en donde apunta que esta crisis futbolística va más allá de un estratega.

“Sampaoli con un 68%, Pizzi 47%, Rueda 43%, Lasarte 40%, Berizzo 37% y Gareca con un 29%, es decir, no son todos los técnicos malos. Acá hay una tendencia, cada vez es peor esto, esto es estructural, ni siquiera es generacional, porque en estas derrotas igual habían de la Generación Dorada”, concluyó.