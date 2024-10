Tres fechas son las que quedan para dar por finalizada una apasionante y nueva temporada del Campeonato Nacional, en la que Colo Colo y Universidad de Chile pelean palmo a palmo por levantar el título.

Lo cierto es que la localía y el apoyo de sus hinchas en los recintos deportivos podría llegar a jugar un papel fundamental en el cierre del Torneo Nacional: ambos equipos tan sólo jugarán un partido de local de tres a disputarse.

Es por esto que en el programa ESPN F90 Chile le dieron importancia a este tema, pero finalmente dos protagonistas terminaron enfrascándose en un fuerte cruce por culpa del Romántico Viajero.

Pancho Sagredo y Diego Rivarola tienen tenso round por la Universidad de Chile

Todo comenzó con la furia de Francisco Sagredo por invalidar un comentario sobre la construcción del estadio propio de la U. “Perdona, perdona, ¿qué me estai diciendo? ¿Porque tu tuviste dos reuniones adentro de la U, yo no puedo opinar? Compadre, llevan 20 años sin poder hacer un estadio”, lanzó el periodista.

Estas palabras no cayeron para nada bien en Diego Rivarola, que salió a responderle al reconocido comunicador con todo: “No, sí puedes hacer lo que se te cante la gana, pero opina diciendo las cosas como son. No cualquier cosa, porque no es así”.

La U hace de local en el reconocido Estadio Nacional | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Yo sé lo que lo que ha pasado, he estado en reuniones y sé lo que pasa con ese tema. No te daban los lugares. De qué te sirve que tengas 50 palos si no tienes un lugar para hacerlo”, agregó el ex goleador azul.

La replica de Pancho Sagredo a Diego Rivarola

Fue en ese momento que el profesional de las comunicaciones se le plantó al ídolo azul y salió a aclararle las cosas al apodado “Goku”.

“Compadre, no han tenido ni media capacidad de gestión para convencer a comunas. Yo no me creo dirigente, no trabajo en eso. Tal y como les dije la semana pasada, déjense de decir ‘tú no sabes’ cuando se habla de fútbol”, indicó.

Por último, el también conductor de Radio Agricultura enfatizó que “las discusiones se se argumentan con argumentos, lo que me estás diciendo tú no son argumentos. No se dice ‘es que tú no jugaste’. Acá nos pagan para opinar, reírnos y para discutir, pero con argumentos”.