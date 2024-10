Carlos Palacios fue el protagonista de la gran polémica de la Selección Chilena en los últimos días, donde se bajó de la convocatoria y se marginó del duelo ante Colombia por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 aludiendo a ‘problemas personales’.

El jugador de Colo Colo, en todo caso, apareció entrenando en el Estadio Monumental al día siguiente e incluso asistió a un circo, lo que despertó el malestar de los hinchas y de gran parte del medio hacia el futbolista.

Sagredo repasó a Palacios. | Foto: Photosport

Uno que no se quiso guardar la opinión fue Francisco Sagredo, destacado periodista y conductor en ESPN Chile, señal donde señaló que “Lo que me pasa con Carlos Palacios es que él declara como si fuera un consagrado en la Selección. Me llama mucho la atención eso”.

Sagredo complementa su idea diciendo que “Algunos en Redes Sociales decían ‘lo que pasó con el Ferrari’. Compadre, Vidal jugó con una rodilla el año antes del Mundial, expuso su carrera. Un compromiso absoluto, se mandó esa macana y el entrenador le dijo ‘si no fuera Vidal, está fuera’”.

En el cierre, el comunicador no se lo manda a decir con nadie tras sus declaraciones de que busca dar un salto en su carrera y que en el Cacique ya cumplió una etapa: “Lo de Palacios sorprende, siendo que es un buen jugador, me gusta, es talentoso. Él dice que ya cumplió un ciclo en Colo Colo… no ha ganado ningún título”, remató.

La Roja en la tabla

La Roja marcha en el último lugar de la tabla de posiciones con 5 puntos, donde el viernes pasado fue superado por Perú que superó a Uruguay en Lima y dejó al combinado nacional en el sótano de la tabla.