Colo Colo ya conoce en el bombo que estará para el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores de América, por lo que Gustavo Quinteros y los hinchas albos comienzan a pensar en los que pueden ser sus futuros rivales en el torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica.

Pero desde Argentina, más especificamente el programa Dale al Medio de TyC Sports, los panelistas de dicho medio debatieron sobre los rivales más accesibles para River Plate y Boca Juniors y pusieron al Cacique como uno de ellos.

“El año pasado River le ganó a Colo Colo en Chile y en Buenos Aires. Si yo fuera River, ahora elijo a Colo Colo, porque a los brasileños prefiero evitarlos aunque no tengan presente y no le tienen miedo a nada...Para mí, Libertad y Colo Colo son los más flojitos del Bombo 2", indicó el comunicador Guido Glait.

Las polémicas frases en Argentina que llamaron la atención de los hinchas del Cacique | Foto: Captura

Segundos después se escuchó una frase que desató el enojo de los fanáticos del conjunto Popular. “Fue un grande, pero hace 30 años”, dijo un panelista.

Estas palabras no dejaron para nada contento a uno de los que estuvo en el plantel de la obtención de la Copa Libertadores 1991, Gabriel "Coca" Mendoza, quien dialogó con Bolavip Chile y le respondió con todo a los comunicadores trasandinos.

"A los argentinos todavía les duele esa derrota que tuvo Boca Juniors y no se lo van a olvidar nunca, pero Colo Colo es el más grande de Chile y creo que es uno de los grandes a nivel sudamericano. Son pocos los periodistas que deben pensar de esa forma y todos deben ser hinchas de Boca", partió diciendo el ex seleccionado nacional.

Luego, el ex concejal de Viña les remarcó que eso "es una falta de respeto total porque acá los periodistas no ningunean a ningún equipo de al lado. Ellos por ese año glorioso de Colo Colo y por las dos Copas Américas les debe doler porque fueron dos seguidas en penales y eso no se las han podido sacar nunca".

"Les va a doler mucho esa Copa Libertadores de 1991 porque ese Boca Juniors había eliminado a Flamengo de Zico que era en el papel el rival más difícil y después se daban campeones pero les apareció el Indio. Sin duda alguna eso les va a doler por el resto de su vida porque se le ganó en cancha y en las tribunas. Me parece una falta de respeto total, no pueden ningunear al equipo más grande de Chile y uno de los de Sudamérica, ni menos a Colo Colo", sentenció Mendoza.