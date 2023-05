Solamente dos fechas quedan para el cierre del primer semestre y en Colo Colo ya comienzan a pensar en los refuerzos. ¿Un puesto que precupa a Gustavo Quinteros? El lateral derecho, pero a "Coca" Mendoza no.

Gabriel 'Coca' Mendoza pone las manos al fuego por los canteranos albos: "Colo Colo no necesita otro lateral con Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez en el equipo"

Este sábado por la tarde Colo Colo enfrentará a Unión Española en el Estadio Santa Laura por la fecha 14, encuentro fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en su afán de pelear en la parte alta del Campeonato Nacional.

Pero desde la dirigencia de Blanco y Negro ya comienzan a mirar de reojo el mercado de fichajes y hay un puesto que preocupa a Gustavo Quinteros y a los hinchas del Cacique: el del lateral derecho. Es por esto que ya varios hombres han comenzado a sonar con fuerza, tal es el caso de Mauricio Isla, Nayel Mehssatou, Óscar Opazo y Matías Catalán.

Isla y Opazo corren con ventaja para el puesto de lateral derecho | Foto: Photosport

Sin embargo, Gabriel "Coca Mendoza, histórico jugador del conjunto Popular, nada contra la corriente sobre la posibilidad de ir en búsqueda de un nuevo defensor derecho, y en conversación con el medio Redgol que confía plenamente en lo que hagan los juveniles albos.

"Están buscando el fichaje de Isla, pero creo que la oportunidad deben dársela a los cabros jóvenes. Tanto Bruno Gutiérrez como Jeyson Rojas pueden andar muy bien en Colo Colo", apuntó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

“Creo que no es tan necesario traer un jugador en esa zona. Hay que ver cuál es realmente la falencia que tiene ahora Colo Colo, porque en la posición de lateral por la derecha estamos bien cubiertos. No me entiendo que quieran contratar a alguien por ahí”, añadió.

ver también Beausejour y su potente consejo a Quinteros en Colo Colo

¿Pero qué puesto reforzaría Mendoza? El "Coca" no titubea a la hora de elegir un lugar en la cancha donde los albos tienen que salir en búsqueda de algún jugador. “Para mí Damián Pizarro debe seguir arriba de titular, pero deben traerle un delantero goleador que le vaya enseñando y le saque provecho a ese cabro”, remató.