Colo Colo sí extraña a Gabriel Costa por su buen nivel futbolístico, pero Basilio ya dio vuelta la hoja y se enfoca sólo en su presente en Alianza Lima en Perú. El delantero fue clave en la obtención de título para el Cacique en 2022. Sin embargo, Blanco y Negro demoró mucho la oferta, no realizó un ofrecimiento contundente y el elenco limeño llegó con una propuesta concreta y un saco de plata, para llevarse los goles del artillero.

De inmediato, Costa empezó a repetir lo que hizo en Colo Colo, mientras Gustavo Quinteros sigue sin encontrar a su reemplazo, ya que el colombiano Fabián Castillo no logra convencer. Basilio está en su salsa y está en un gran momento en Alianza Lima.

Hasta el momento suma 4 partidos y un gol. Además, está cerca de su Selección y es inamovible en el equipo de Guillermo Salas. "Cuando los jugadores tienen ganas de venir a un club es porque se están haciendo las cosas biendo y en el momento que están los jugadores. No todos los días se da un equipo así, que te toque estar y para ser competitivo", dijo en Gol Perú.

Además, el palo para los albos fue directo y Costa dijo que "no fue una decisión complicada, porque la tomé con la gente más cercana que es mi familia. Después, el entorno puede llegar a favorecer. Las decisiones las tomo yo y mi familia y que estas sean positivas. Fue una buena decisión y hemos disfrutado un montón".

Gabriel Costa está pasando un gran momento en Alianza Lima (Twitter Alianza)

ver también Damián Pizarro sigue poniéndole presión a Quinteros para que le de chance en Colo Colo

Alianza Lima podría ir contra Colo Colo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, Costa no se aventura a nada y él sólo piensa en disfrutar el buen momento en el cuadro de La Victoria en Perú.

"Se puede dar un montón de cosas. Hoy podemos poner un montón de nombres como el Flamengo, River, Boca, Colo Colo no sabemos lo que pueda llegar a salir. Puede pasar cualquier cosa y sí vamos a estar preparados para ese momento. Creo que lo más importante es poder disfrutar, porque no todos los días se puede competir con este equipo", expresó.

Además, Basilio Gabriel Costa develó que no extraña para nada el fútbol chileno. Más bien, está feliz de haber decidido volver a Perú para jugar en Alianza y para él es un gran momento en lo personal y también en lo futbolístico.

"Lo estoy disfrutando mucho desde mi llegada. Quiero entender y disfrutarlo, porque es un momento especial que me toca vivir de vuelta. Estoy preparado para todo lo que pueda venir y siempre quiero aportar lo mejor", sentenció.

Sobre si extraña o no Colo Colo, el Gabi fue claro: "No estaba planificado y se dieron las condiciones para que pudiera volver. Siempre tuve la ilusión de volver a Perú. Eso siempre lo tuve en la mente. Se me dio antes de tiempo y es mejor, porque me toca en un momento bueno, estoy muy bien. Fue una buena decisión que tomé", manifestó.