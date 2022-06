Colo Colo cerró la primera etapa del torneo con un sabor agridulce, debido a que los Albos quedaron como líderes del torneo nacional, pero no consiguieron su principal objetivo, el cual era avanzar a la próxima ronda de la Copa Libertadores. Por aquello, el conjunto Popular planea reforzarse de cara al segundo semestre y uno de los nombres que más ha sonado es el de Martin Rodríguez.

Ante esta posibilidad, un ídolo del conjunto Albo como lo es Gabriel Mendoza dialogó con Dale Albo y se refirió a lo que podría ser la vuelta del ‘Tin’ al conjunto dirigido por Gustavo Quinteros, en donde el campeón de la Libertadores en el 91’ declaró que no le hace mucha gracia por lo que hizo en su momento.

“Se está hablando de Martín Rodríguez, pero para mí, ya se lo perdió, es darle otra oportunidad. Si el club lo estima conveniente, bienvenido sea, pero para la hinchada, nos dejó abandonados en el momento más crucial y cuando más lo necesitábamos”, partió señalando Mendoza.

El Coca fue consultado sobre las zonas en las cuales el Cacique debería reforzarse en este mercado de fichajes, en donde dejo en claro las tres posiciones trascendentales en las cuales los Albos deben enfocarse para sumar alternativas al plantel.

Martín Rodríguez es opción en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Un volante de creación. No vamos a apuntar nunca a un Mago Valdivia o Mati Fernández, pero algo parecido. Porque si no está Costa o no está bien Gil, el equipo se ve muy disminuido. Lo otro, me parece un central, ya que está lesionado Amor. Un central de nivel, rápido, bravo en la marca, que nos dé solidez. Una sandía calada. En delantera estamos bien, si se va Solari, habría que traer otro delantero más por la banda”, explicó a Dale Albo.

Finalmente, Mendoza se refirió a los jugadores que no han visto muchos minutos en Colo Colo, a lo que el ex jugador señaló que, si Quinteros no va ocupar a ciertos elementos, estos deberían partir a préstamo, ya que no sumarán minutos en los Albos.

“Los que están ya probados y dieron resultados en su minuto, hay que dejarlos sí o sí. Los que no tienen continuidad, mandarlos a préstamo para que vayan teniendo minutos y tengan roce y minutaje en el fútbol profesional. Si están en Colo Colo y no juegan, nunca van a tener ese roce de juego, por lo que creo que hay que enviarlos a préstamo, cerró.