El defensor nacional Gabriel Suazo sin duda que en los últimos años se ha consolidado como un futbolista importante dentro de Colo Colo, siendo el capitán que puso el pecho a las balas en el mal momento del ‘Cacique’ en donde los disputaron aquel partido de promoción ante Universidad de Concepción y vivió un potente proceso hasta ser el gran líder de la consagración del ‘Cacique’ en el Campeonato Nacional en esta temporada.

Pero no todo ha sido perfecto para el hoy capitán del ‘Popular’ dentro de su estancia en Colo Colo, en donde su madre en el día que el club levantó la anhelada estrella 33, expresó que Suazo vivió un momento muy complejo, en la que llegó a recibir hasta amenazas de muerte, proceso el cual el hoy Seleccionado Nacional abordó en una entrevista con La Tercera, en donde señaló lo que fue vivir ese momento recordado por su mamá.

“A veces, la gente no dimensiona lo que puede provocar con sus palabras. Uno se arma de un caparazón y sabe que está en la boca de todos y que esto es así. Por eso seguí luchando, con trabajo silencioso, tratando de hacer lo mejor posible, pero la que más sufre es la familia. Tus padres, tu mujer, tus hermanos. Eso me pasó. Me costó mucho y por eso mi madre tenía todo eso guardado y lo quiso expresar”, partió señalando Suazo.

Para el hoy jugador de 25 años aquella situación fue muy fuerte el poder afrontarla, pero él relata que siempre tuvo la convicción de salir adelante y poder revertir esta situación en Colo Colo, algo que con el pasar del tiempo pudo lograr y hoy en día es uno de los jugadores más añorados en el club.

“Cada vez que salía a hablar en conferencia dije que estaba orgulloso de estar en Colo Colo, vistiendo esta camiseta y tratando de levantar el equipo. Pese a los malos resultados, al mal momento futbolístico. Y que me pueden criticar, seguir haciéndolo, mañana o cuando sea, pero siempre voy a dejar todo por esta institución, por la Selección o el equipo que me toque”, apuntó en La Tercera.

Sin duda que este último periplo que ha desempeñado Suazo dentro del club ha sido bastante especial desde que tomó el rol de ser capitán, en la que tras toda esta situación que el ‘Gaby’ ha logrado revertir, se ha convertido como un verdadero ejemplo de ser un líder dentro del equipo, algo que lo llena plenamente.

“Es un orgullo, algo que me hace muy feliz. No solo por lo que hemos conseguido, por los objetivos, sino porque se ve realmente el tipo de persona que soy, que he sido siempre, que trato de demostrarlo dentro y fuera de la cancha. Que llevo mis valores, los que me enseñaron mis padres, pese a cualquier cosa, y los trato de demostrar. Y trato de hacer las cosas lo mejor posible como capitán, pero siempre he dicho que no soy el único. Si bien soy quien porta la jineta, acá hay muchos jugadores detrás mío, que me ayudan y son tan o más importantes que yo en esa labor”, destacó.

Para el Seleccionado Nacional la obtención de esta nueva estrella para Colo Colo tiene un significado bastante especial tanto para lo que es su carrera personal como para su rol fundamental de ser capitán del equipo, la cual le da sin duda un condimento especial.

“Me lo tomo como lo que tiene que ser. Soy el capitán del equipo más grande del país, del equipo en que la mayoría de sus hinchas es gente humilde, de pueblo, que se tiene que esforzar día a día para poder llevar la comida a la casa, como mi familia. Yo represento a mi familia siendo capitán de Colo Colo. Eso es lo que trato de demostrar cada vez que me toca hablar. Cada vez que me toca ir a lo que sea o de jugar, esos valores. Los que me dieron mis padres”, explica al medio citado.

Finalmente, Suazo comentó sobre lo que ha sido su proceso de poder ser el capitán de Colo Colo, en donde reconoció que muchos ex jugadores del ‘Cacique’ han sido sus referentes en esto y de ellos ha ido tomando conceptos y sumando comentarios, los cuales le han permitido crecer y mantenerse en lo que es este importante rol dentro de un equipo.

“De todos. De Gonzalo Fierro, que es uno de mis ídolos; de Esteban Paredes, que es un ídolo para nuestra institución, con el que sigo teniendo contacto; de Jorge Valdivia, que siempre me dijo que tenía que ser el capitán de Colo Colo. O de Jaime Valdés, que a pesar de los malos momentos que tuvimos o de que no estuviera jugando con el Tito (Tapia) me decía ‘Gaby, tú en mi equipo siempre jugarías, serías titular, capitán, todo’. De cada uno de esos ídolos que uno tiene, que además te dan consejos, te ayudan a crecer, fui tomando cosas para seguir creciendo como persona, para, si me tocaba ser capitán, hacerlo de buena forma. También del Mati Fernández, de Humberto Suazo”, cerró.