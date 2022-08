Colo Colo estiró su buena racha ante la Universidad de Chile en los Superclásicos y en esta jornada se impuso en un electrizante duelo por 3-1 a los Azules en el Estadio Fiscal de Talca, alcanzando tres puntos trascendentales por el objetivo que tienen los Albos, el cual es conseguir el Campeonato Nacional.

Tras esta gran victoria, el capitán del Popular, Gabriel Suazo dejó sus impresiones sobre lo que fue la actuación de su equipo en el sur del país ante la U, en donde valora el resultado obtenido ante su archirrival y dejó un potente mensaje para los organizadores de este encuentro.

“Es una cancha difícil en un horario complicado, uno quisiera que estos partidos fueran vistosos para todos. Está bien, entiendo lo de la seguridad, pero deben pensar en los jugadores. Uno no sabe si tomar desayuno o almorzar, no es sencillo, pero a pesar de todo, del mal estado de la cancha y jugando no de la mejor forma sacamos el resultado que queríamos”, partió señalando Suazo.

Para el Seleccionado Nacional este triunfo ratifica lo mentalizado que están los dirigidos por Gustavo Quinteros en disputar cada encuentro como una final y así poder enrielarse de buena forma para lograr la obtención del título.

Suazo habló sobre el triunfo Albo | Foto: Agencia Uno

“Continuamos con los mismos objetivos, con el mismo trabajo y la misma mentalidad. Cada partido es importante, vamos partido a partido. El año pasado perdimos puntos importantes y lo lamentamos. Hoy pensamos en que cada partido es crucial”, explicó el capitán Albo.

Finalmente, Suazo recalcó que esta clase de encuentros se juega con todo, pensando como si fuera el último y que a pesar de la gran racha que tienen a su favor, eso es algo que nunca los ha desenfocado y solo se preocupan en conseguir la victoria.

“Jugamos cada clásico como si fuese el último. Siempre lo queremos ganar estando en el momento que sea. Cuando estuvimos mal pensamos lo mismo: esto se gana. No es algo que nos importe la racha, vamos partido a partido y nos preocupamos de ganar sea como sea”, cerró.