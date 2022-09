Gabriel Suazo está viviendo un momento de dulce y agraz en Colo Colo. El actual capitán del Cacique goza de la jineta en el equipo y, además, se consolidó como el lateral izquierdo titular para Gustavo Quinteros. Sin embargo, el jugador tenía presupuestado salir ahora a Europa para defender a algún elenco en el Viejo Continente. La situación no prosperó, a pesar que trascendió que el Sporting Lisboa y el Sporting Braga lo tenían en su radar para esta temporada en la Primeira Liga. Con ello, Suazo está más cerca de seguir en el club.

Para Blanco y Negro, Suazo es una de sus prioridades a la hora de renovar el contrato, ya que Daniel Morón -director deportivo del club- cumplió su primer objetivo que era retener a Brayan Cortés. Ahora, el Chino es la misión para Morón y la concesionaría, ya que no lo quieren dejar ir tan fácil. Según se enteró BolaVip, el jugador tiene hace días una opción concreta y faltaba ajustar el valor de la cláusula de salida, ya que la idea para Suazo es dejar algo en el Monumental y, de paso, concretar su sueño en Europa.

Durante las últimas horas, Portugal figuraba como una buena opción tras caerse la chance de la Super Liga en Turquía. El agente del jugador, Alan Silberman, dejó en claro que la situación no fructificó y que el norte de Suazo está en el cuadro albo.

"Lo de Portugal son solo rumores, no hay nada concreto (...) Se habló en su tiempo y pueden estar estudiando la opción, pero no hay nada concreto (...) Creo que es una liga muy competitiva y atractiva, que se e utiliza como una liga intermedia, de paso", describió Silberman en Radio Agricultura.

Gabriel Suazo está cerca de extender su vínculo con Colo Colo, luego de no fructificar nada con algún equipo de Portugal (Agencia Uno).

ver también El gran giro dramático de la carrera de Gabriel Suazo en Colo Colo: de odiado a ídolo

Silbermán, de igual manera, jugó al misterio respecto a algún acercamiento con Colo Colo sobre Suazo manifestando que "aún no he hablado nada con Colo-Colo. No hemos tenido contacto en los últimos siete u ocho días (...) No hay ninguna relación tirante ni mucho menos".

Suazo ya puede negociar como jugador libre y su vínculo es hasta fines de 2022. El Chino debutó en 2015 con José Luis Sierra en la banca y entre Pablo Guede con Quinteros apostaron por sus capacidades como lateral izquierdo.