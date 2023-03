Gabriel Suazo no se olvida de Colo Colo y deja un mensaje en la antesala del Superclásico: "Los clásicos no se juegan, se ganan"

Gabriel Suazo la está rompiendo en el Toulouse de la Ligue 1 de Francia, pero tampoco se olvida de sus raíces, menos en estas horas en las que Colo Colo, equipo del que fue referente y capitán, se está preparando para jugar el Superclásico frente a la Universidad de Chile. Es por esto que el lateral chileno habló en exclusiva con Redgol y entregó su visión sobre este crucial partido frente a la U.

El ex capitán de los albos comenzó mencionando que estará pendiente de este crucial partido frente a Universidad de Chile. "He tenido la oportunidad de ver todos los partidos. Algunos un poco tarde, pero el otro día me tocó libre y lo pude ver. El clásico también lo veré, aquí será a las 10 de la noche así que me queda perfecto", mencionó "Suazidane".

Suazo también enfatizó que: "A Colo Colo lo veo con muchas caras nuevas, partimos varios jugadores y no es fácil con tanto nuevo tomar el ritmo rápido. Hay que darle el engranaje poco a poco, para que funcione como Quinteros quiere", declaró el lateral izquierdo del Toulouse.

Gabriel Suazo dejó Colo Colo en 2022 | Agencia Uno

El lateral izquierdo que fue nominado por Eduardo Berizzo para la próxima fecha FIFA de la Selección Chilena señaló que un clásico debe ganarse a toda costa. "A mí siempre, de pequeño, me enseñaron que los clásicos y las finales no se juegan, se ganan. Más allá de jugar bien o mal, uno tiene las ganas de ganar, ganar y ganar. Ese es el pensamiento que siempre hemos tenido", señaló Suazo.

Por último, Suazo también mencionó que el club querrá seguir con la buena racha que tienen contra los azules en el Estadio Monumental. "Ese seguramente será el objetivo del club, ganar en casa y seguir con esos años (invictos) en nuestro estadio. Son muchos años y por eso Colo Colo tiene la presión de mantenerla. Nadie quiere cortarla, sabemos que puede pasar porque es fútbol, pero nadie quiere y cada uno de los jugadores, cuerpo técnico y jugadores quieren que se siga alargando", agregó el jugador del Toulouse de la Ligue 1 de Francia.

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán el domingo 12 de marzo de 2023 a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Monumental. Podrás seguir en vivo el minuto a minuto de este Superclásico en Bolavip Chile.