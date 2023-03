El ex capitán de Colo Colo entregó sus sensaciones desde Toulouse sobre el duelo que tendrá el Cacique ante Universidad de Chile este domingo en el Estadio Monumental.

Gabriel Suazo no se olvida de Colo Colo y ya palpita el Superclásico 193 desde Francia

Gabriel Suazo dejó Colo Colo tras levantar la estrella 33 a fines del año 2022. El formado en el Cacique partió a Europa, precisamente a Francia para defender los colores del Toulouse de la Ligue 1.

Si bien está a miles de kilómetros del Estadio Monumental, el ex capitán albo no se olvida de Colo Colo y menos es un semana especial donde se apronta una nueva edición del Superclásico 193 frente a Universidad de Chile.

"Es un partido muy importante. No tan solo por la tabla, no tan solo por lo puntos, sino que por el sentimiento que uno tiene en el club. Creo que cada uno de los jugadores quiere seguir manteniendo esa cantidad de años que hay el Monumental, pero más allá de eso, ese sentimiento que uno siente de ganar un clásico la verdad que es muy lindo y emotivo", dijo Suazo en diálogo con TNT Sports.

El ex capitán albo se refirió a la versión 193 del Superclásico | Foto: Agencia UNO

En cuanto a cómo ve al equipo dirigido por Gustavo Quinteros para este 2023, el seleccionado nacional afirmó que no es fácil armar un nuevo equipo después de la partida de varios jugadores importantes, pero de que todas formas está atento a los compromisos y de vez en cuando habla con sus ex compañeros y les agradece todo lo que le aportaron para dar el salto a Europa.

"Veo a Colo Colo de muy buena forma, si bien ha ido creciendo poco a poco como equipo nuevamente, es muy difícil con tantos cambios en jugadores. Es distinto cuando se cambian dos o tres jugadores, obviamente es un cambio drástico que no me hubiese gustado que fuese así, pero he podido seguir a mis compañeros", añadió.

"Siempre les estoy mandando mensajes a cada uno de ellos cuando puedo, porque obviamente les tengo mucho cariño. Fueron una pieza muy importante y gracias a ellos yo estoy acá, esto es así. Tengo que agradecérselo a ellos, a mi ex cuerpo técnico, gracias a ellos estoy acá cumpliendo mi sueño y siempre voy a ser un agradecido. Los sigo y les deseo el mayor éxito este domingo para poder ese Superclásico", cerró.