Colo Colo ha tenido un importante renacer de la mano de Gustavo Quinteros, quien salvó a los ‘Albos’ del descenso en su primera temporada y ahora, consiguió su primer campeonato nacional con el ‘Cacique’, yendo todo esto de la mano con los grandes rendimientos individuales que el DT ha podido potenciar, en los cuales se encuentra el gran nivel del hoy capitán, Gabriel Suazo.

En esta jornada, el defensor y capitán del ‘Popular’ dialogó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, en donde señaló como se comenzó a gestar su definición dentro de la zona del campo de juego, en la que comenzó indicando que con Pablo Guede comenzó a ‘experimentar’ en lo que era el puesto de lateral y que, con Gustavo Quinteros, tuvo su consolidación.

“A mí me tocó con Pablo Guede jugar de lateral, jugaba con una línea de 3 y yo era lateral más volante, luego con Gustavo Quinteros, yo comencé de interior y a medida que fueron pasando los partidos, teníamos complicaciones en ese tiempo en defensa, nos hacían muchos goles por las bandas”, partió señalando Suazo.

Profundizando en lo anterior, el Seleccionado Nacional dio a conocer el momento justo cuando el hoy DT de Colo Colo, le señaló que lo quería como pieza fija en la zona izquierda de la defensa de los ‘Albos’, algo que lo pone contento de poder haber ayudado al equipo y de encontrar su zona de élite dentro de la cancha.

Gabriel Suazo es fundamental en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Yo en un partido que quede suspendido, en la única posición en el equipo que no había suplente era de lateral izquierdo, él me pide jugar en esa posición en un partido entre los titulares y los suplentes, ahí me ocupa por ahí. Luego de ese entrenamiento, conversa conmigo y me comenta que tiene pensado en ocuparme en esa posición, que me acaba de ver en el entrenamiento y le gustó mucho y empezó a ayudarme y aconsejar también para poder mejorar y ayudar en el equipo en esa posición”, expresó a Futuro.

Finalmente, Suazo explicó que este cambio en su faceta futbolística significó un gran avance dentro de su carrera, ya que hoy en día se encuentra un jugador mucho más agresivo y que todo esto ha sido ayuda de su hoy estratega, Gustavo Quinteros.

“Yo también ahí tuve un cambio de switch, en cuanto a la agresividad a la hora de marcar, yo no era un jugador muy agresivo a la hora de marcar, más que nada tapaba líneas de pases, pero no iba de verdad a robar el balón, y hoy por hoy eso lo cambié desde ese momento y me ha ayudado muchísimo. Estoy muy agradecido de él (Quinteros), porque me hizo crecer mucho como jugador”, cerró.