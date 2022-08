Gabriel Suazo revela que en sus inicios casi se marcha de Colo Colo por un ex DT Albo: "Iba a ir a Palestino porque Pablo Guede no me iba a utilizar"

Si hay un jugador que ha logrado tener un gran renacer dentro de Colo Colo en los últimos años ha sido el capitán del Cacique, Gabriel Suazo, quien dejó atrás su época en la cual recibía críticas por parte de los fanáticos del conjunto Albo y hoy en día se consolida como una pieza fundamental dentro del andamiaje del estratega Gustavo Quinteros.

Este rotundo cambio que ha tenido dentro de su carrera futbolística es explicado en la entrevista que concedió el hoy lateral del Popular a Revista Andes, en donde señala de que el rol que ejercía en las divisiones inferiores es totalmente distinto al que realiza hoy dentro del plantel Albo y señala al personaje que lo marcó en su época de cadete.

“Era volante por la izquierda, pero pasé por todas las posiciones. De extremo, después de 10, luego de volante central y de lateral izquierdo. Con Claudio Rojas, en línea de tres, me puso de stopper por la izquierda. Él me marcó mucho también, porque me enseñó a marcar, los perfiles. A la larga, esto me ayudó mucho en mi formación. Con Pablo Guede jugué una vez de stopper, contra Palestino en Concepción“, partió señalando Suazo.

Dentro de lo que fue su excursión importante dentro del primer equipo en el Cacique, el ‘Gaby’ apuntó a que Pablo Guede fue quien le empezó a dar rodaje dentro de los Albos, pero que su historia con el hoy DT del Málaga no se inició de una manera muy favorable y confesó que hubo un momento en donde cambió todo a su favor.

Gabriel Suazo hablo de sus inicios | Foto: Agencia Uno

“Con Pablo empecé a ser titular, aunque al comienzo estuve a nada de irme a préstamo. Cuando él llegó no estaba ni en el equipo suplente. Yo trotaba por fuera todo el entrenamiento, no entraba ni 10 minutos. Un momento difícil. Iba a la selección Sub-20. Nicolás Córdova estaba de entrenador en Palestino y él me tuvo en la Sub-20. Hablé con él para ir a Palestino, porque veía que Pablo no me iba a utilizar. Se debe haber sabido mi nombre, pero nunca me nombraba. Nico tenía buena relación con Pablo y no sé qué pasó, pero llego de la selección el jueves -jugábamos con la Unión- y me pone de titular Pablo. De la nada. Yo dije esto no fue de la noche a la mañana, ni magia. ¿Qué pienso yo? Que el Nico le dijo que me viera, que tenía potencial. Ese partido con Unión Española fui a la banca”, explicó el hoy capitán de los Albos.

Finalmente, Suazo indicó que su cambio de volante a lateral le ha permitido sin duda convertirse en ser un jugador más completo, en donde hoy en día se encuentra más agresivo en la marca y que saca cierta ventaja en poder manejarse bien dentro del terreno de juego tras tener conocimiento de dos puestos importantes en un equipo.

“Me gusta jugar de volante, es lindo, porque siempre estás en contacto con la pelota, te estás moviendo. Jugar tanto tiempo de volante te ayuda a jugar de lateral. Muchas veces paso por fuera, pero a veces me meto a jugar por dentro, algo que los laterales no suelen hacer. Eso porque jugué de volante. La posición de lateral la empecé a sentir cuando estábamos peleando el descenso y Gustavo Quinteros me empieza a ocupar en esa posición. Necesitábamos defender un resultado, más que atacar. Lo primero era defender el cero. No sé si fue por la situación, pero cambié el chip y empecé a ser mucho más agresivo en la marca, algo que no tenía. Entonces, cada vez que el extremo iba a recibir, yo sentía esas ganas de ir a quitársela, de morderle los tobillos. Ahí sentí la posición y me gustó mucho más“, cerró.