Colo Colo hoy en día vive un gran momento a nivel institucional, en donde aquello lo han plasmado en la actual temporada del Campeonato Nacional siendo líderes exclusivos de la competición y contando con rendimientos individuales que han estado en un nivel excepcional, los cuales le han permitido que el colectivo de grandes resultados.

Entre las individualidades que más han destacado dentro del plantel Albo, se encuentra la del defensor y capitán, Gabriel Suazo, quien dialogó con Revista Andes y confesó como ha sido este proceso de ser criticado en su comienzo hasta día de hoy, donde es alabado por sus grandes actuaciones en el Popular.

“Ni cuando estoy bien ni cuando estoy mal me meto a las redes para ver lo que hablan o dicen, no es algo que me gusta, no me llama la atención y no me llena. El futbolista, y hay que saber convivir con eso, está en la boca de todos. Es así y seguirá siendo así. Lo más sencillo era decir yo me desligo, me hago el lesionado o mientras menos tenga la pelota, mejor. Claro, menos problemas vas a tener, menos te van a ver” partió señalando Suazo.

Dentro de ese proceso de las críticas, el Selecccionado Nacional señaló que cuando el Cacique estaba en los puestos del descenso hace unos años atrás, un histórico de los Albos lo aleonó expresando de que era un jugador siempre daba la cara, algo que Suazo maneja como estilo de vida.

Suazo atesora el mantener la categoría de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

"En esos días (cuando peleaban el descenso), Marcelo Espina me decía que rescataba que jamás me escondía, que pedía le pelota, que intentaba, aunque me equivocara 500 veces, volvía a intentar. Ese es mi lema de vida, no tan solo en el fútbol. Cada vez que me caigo, con mi familia, ahí estamos todos y vamos para adelante”, explicó a Andes.

Ahondando en lo que fue la delicada situación que vivió Colo Colo hace dos años con el duelo de promoción ante Universidad de Concepción, el ‘Capi’ explicó que la situación fue muy dura para el plantel, pero que a modo personal es uno de los logros más importantes dentro de su carrera, el cual no se avergüenza en señalar.

“Es algo que jamás olvidaré. No es un título, no es una copa, pero es uno de los logros más emblemáticos para mi vida, no solo para mi carrera futbolística. Fue un año durísimo para todos, es un triunfo de superación y la verdad es que estoy orgulloso de cada uno de los que estuvo presente”, profundizó el defensor.



Finalmente, Suazo tuvo palabras para lo que ha sido su consolidación con la capitanía en Colo Colo, algo que es un sueño para él, pero que recalca que dentro del equipo todos aportan de igual manera para ejercer una capitanía positiva, la cual da buenos resultados dentro del plantel.

“Es un sueño. Juego al fútbol y gracias a Dios tengo la posibilidad de hacer lo que a mí me gusta. Mucha gente, lamentablemente, trabaja en algo que no le gusta y tiene que hacerlo. Yo trabajo en lo que me hace feliz. Uno de mis sueños era levantar un título con Colo Colo y lo cumplí. Es una responsabilidad tremenda, porque mucha gente necesita de ti. Se acude al capitán de Colo Colo. Va mucho más allá de ser capitán de un equipo. Se es el capitán de una hinchada entera, que quizás es la mitad del país. Y porto la jineta, pero aquí hay muchos que me han ayudado y son tan capitanes como yo. Ellos lo saben”, cerró.