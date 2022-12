Pese a que no tiene aún club, Gabriel Suazo se despidió este miércoles definitivamente de Colo Colo, luego de acudir al Estadio Monumental y reunirse con sus ex compañeros, además, también le hizo regalos a funcionarios del club.

A la salida del recinto de Macul, el lateral izquierdo dejó en claro que "Como lo dije a cada uno de ellos, espero que no sea una despedida, sino un hasta pronto". Y en relación a los obsequios que entregó, confiesa que "he estado tantos años acá, más de 16 años en mi casa, que le quise dejar un obsequio de mi parte a cada uno de ellos, que me vieron crecer de pequeñito".

Claramente emocionado, confesó que “ya lloré mucho, lloré mucho, así que nada. Me voy con dos sentimientos; primero feliz porque estoy cumpliendo mi sueño, pero con el sentimiento de tristeza de dejar mi casa”.

Igualmente Suazo aclaró que está "feliz por seguir cumplimiendo mi sueño, pero con el sentimiento de tristeza de dejar mi casa".

Gabriel Suazo deja Colo Colo, pero promete volver (Agencia Uno)

Respecto a lo vivido esta tarde en el Monumental, Gabriel Suazo indicó que "fue bonito, emocionante, un recuerdo que quedará para toda la vida".

Ahora el defensa tendrá que tomar una decisión respecto a qué viene para su carrera, y como ha sostenido hace rato, cumplir su sueño de jugar en Europa, donde tiene una oferta de Grecia.