Gabriel Suazo se pone en los zapatos de la Universidad de Chile y su constante problemática de no conseguir estadio: "Si me tocara vivirlo sería molesto no saber dónde jugar"

La Universidad de Chile y Colo Colo se alistan para lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, en donde ambas escuadras buscarán sumar una victoria este domingo en el Estadio Fiscal de Talca para poder quedar bien aspectados en las distintas pretensiones que tienen estos dos equipos.

En esta jornada los capitanes de ambos clubes brindaron una conferencia de prensa en la previa a este duelo, en donde el jugador de Colo Colo, Gabriel Suazo tuvo palabras para lo que será este importante partido, en donde partió hablando sobre el inesperado reducto que albergará este Supercláscico: El Estadio Fiscal de Talca.

“No es un tema la cancha, es lamentable que ocurran estas cosas en el partido más esperado por la gente. Espero que no sigan ocurriendo este tipo de situaciones en el torneo, si me tocara vivirlo fin de semana a fin de semana sería molesto no saber dónde jugar. Se habla mucho de Talca donde pudimos mantenernos en Primera, pero más allá de eso nos enfocamos en el rival que si bien no vienen con los resultados que esperan, tienen grandes jugadores que te pueden generar ocasiones de gol. Tenemos que enfocarnos en sus fortalezas y enfocarnos en las nuestras para hacer daño”, partió señalando Suazo.

Sin duda que el partido ante la Universidad de Chile es importante para todo el ambiente de Colo Colo, pero para el capitán del Cacique este duelo se toma con la misma manera de cómo se han afrontado los anteriores superclásicos y partidos ante otros equipos.

Gabriel Suazo junto a Felipe Seymour | Foto: Guillermo Salazar

“Este clásico de distinto no tiene nada nada, lo enfrentamos como cada partido. No tiene nada diferente este ni los anteriores, ni cuando estábamos peleando el descenso. Queremos ganar el partido, jugando bien, con nuestras armas, con la base de la concentración porque los clásicos se definen por detalles. Lo afrontamos de la misma forma que los clásicos anteriores”, explica el defensor Albo.

Para este encuentro los adiestrados por Gustavo Quinteros sufrirán con la baja de Gabriel Costa, quien quedó marginado de este duelo por acumulación de tarjetas amarillas, ausencia que para el ‘Capi’ es importante, pero que confía en el compañero que lo podrá reemplazar.

“Sabemos que es un gran jugador, pero tenemos un gran plantel con varios que lo pueden suplir con distintas características. Al que le toque participar va a aportar al máximo para el equipo, todos tenemos un objetivo y es ganar. Costa es una baja importante, pero al que le toque sabemos que dará el máximo”, apuntó.

Finalmente, Suazo señala que la principal clave para que Colo Colo pueda obtener un nuevo triunfo ante su archirrival es mantener la consigna de la constante presión que ejercen en cada partido, la cual es una de las grandes cualidades del equipo.

“La mayor fortaleza es el tema de salir a presionar, buscar cada partido de la misma forma. Nosotros en ese sentido no claudicamos, porque así es como nos sentimos cómodos y lo demostramos en cada partido. Hay partidos donde puede salir mejor o peor, es normal porque no todos los rivales son los mismos. Esa es nuestra forma, para eso trabajamos, para mantenerla y corregir detalles. Los tres puntos son importantes para nosotros y queremos conseguirlos con nuestro mejor fútbol”, cerró.