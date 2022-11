El defensor y capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo habló sobre sus proyectos personales que tiene para el 2023, en la que el Seleccionado Nacional tendría muy considerado el poder dar el salto de jugar en el extranjero, pero no cierra la puerta de seguir en el 'Cacique'

Gabriel Suazo se proyecta para el 2023 y no cierra la puerta de poder continuar en Colo Colo

Colo Colo cerró una temporada inolvidable dentro del Campeonato Nacional la cual le permitió a los ‘Albos’ poder conseguir la soñada estrella 33, la que se le hizo tan esquiva en los últimos años y todo esto por el gran rendimiento que lograron los dirigidos por Gustavo Quinteros, quienes de principio a fin mostraron su gran nivel el cual les permitió coronar con un título.

Apostándose a lo que será el 2023, en el ‘Cacique’ se mantienen con incertidumbre a lo que será la continuidad de varios jugadores, entre ellos, la de su defensor y capitán, Gabriel Suazo, quien habló con La Tercera sobre la temporada que se aproxima, en la que duda su continuidad o partida de Colo Colo.

“Tengo mis sueños, mis metas por cumplir. Las he tenido siempre. Este siempre va a ser mi hogar. Tengo aspiraciones futbolísticas de ir a un fútbol aún más competitivo, para poder seguir creciendo como jugador, como persona. Ir aportando a la Selección si me toca estar. Ese es uno de mis objetivos. Si toca feliz. Y si me toca quedarme en el club, también. Esta es mi casa. Estoy acá desde los ocho años, desde 2006”, partió señalando Suazo.

Dentro de lo que es dicha incertidumbre, el capitán de los ‘Albos’ de igual manera se proyecta tanto fuera de Colo Colo como dentro, en la que le gustaría poder tener un mejor desempeño en la Copa Libertadores con su actual equipo, pero también explica que le gustaría cambiar de aires e ir en lucha de una liga más competitiva, detallando en que prontamente tomará una decisión sobre su futuro.

Suazo no le cierra la puerta a seguir en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Obviamente. Hacer un mejor papel que este año y, por qué no, ilusionarse con un torneo internacional. Pero también entusiasma ir a una liga competitiva, pelear distintas cosas. Son cosas distintas, que me entusiasman de igual forma. Se va a ver en el transcurso de estos días qué me depara el futuro, explicó al medio citado.

Adentrándose a lo que será el modelo de Colo Colo 2023, al ‘Gaby’ se le dio la pelota para determinar cómo se debe reforzar el equipo pensando en la próxima temporada, en donde hizo la principal acotación en que deben renovar a los jugadores que quedan sin contrato a final de temporada.

“Primero, a renovar a la gran cantidad de jugadores que está quedando sin contrato, que es la mayoría de los titulares que compiten, que nos han entregado este trofeo. Sería un refuerzo. Si se va alguno de ellos habría que pensar en traer siete u ocho jugadores, que es mucho más complicado. Y luego pensar en los refuerzos”, profundizó el defensor.

Soñando en grande, el Seleccionado Nacional indicó a que jugadores le gustaría ver vistiendo la camiseta de Colo Colo, en la que apuntó los nombres de Arturo Vidal y Erick Pulgar "uno sueña con jugadores de esa envergadura, que puedan venir a aportar. Sería grato verlos con la camiseta de Colo Colo”, explicó.

Finalmente, Suazo habló sobre dos temas en particulares y que hoy en día son tema en Colo Colo, primero abordó la situación de la renovación a Gabriel Costa, a quien considera un jugador clave para el equipo y, además, habló sobre la importancia que tiene Gustavo Quinteros en el equipo, en la que espera que el DT no parta del equipo.

“Gabriel es uno de los goleadores del equipo, nos ha aportado muchísimo. Es un tremendo jugador, que nos puede aportar en distintas funciones de ataque. Renovarle sería como traer un refuerzo. Es complicado traer jugadores. El equipo ya está aceitado, sabe la idea del técnico. No se tiene que adaptar”, habló sobre el Seleccionado Peruano.

“Sabes lo importante que es para nosotros, lo que hemos crecido con él. Pero si tiene el pensamiento de seguir creciendo como técnico en otro lugar, en una liga más competitiva, está en todo su derecho. No tiene por qué no hacerlo. Como lo dije también con Pablo (Guede) en su momento, cada uno tiene sus objetivos personales y quiere seguir cumpliéndolos. No tenemos por qué cortarle las piernas, por decirlo así, y ser egoístas. Ni con un compañero ni con el cuerpo técnico. Si lo estiman conveniente, que así sea. Nosotros tenemos un gran grupo y lo podemos hacer de buena forma”, cerró hablando sobre el DT Albo.