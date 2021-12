El periodista asegura que el delantero "no se consolida" en el Cacique y además critica el desempeño de Matías Zaldivia. "Le ganaron la espalda todo el partido, como se la ganaron con Unión Española", dice sobre el desempeño del defensor. También tuvo palabras para la mano penal.

Guarello cree que Iván Morales debe buscar club: "Tiene más de 100 partidos en Colo Colo y no se consolida"

Juan Cristóbal Guarello se refirió a la posibilidad de que Iván Morales parta de Colo Colo en el presente mercado. El periodista considera correcto que el delantero siga su carrera en otro equipo para la próxima temporada.

"Está bien porque Morales tiene más de 100 partidos en Colo Colo y no se consolida. Al final no está avanzando ni él, ni Colo Colo. Pareció que iba, no fue. Por su bien y por el bien de Colo Colo, tiene que buscar otro club.", dice en Los Tenores de ADN.

El periodista lanzó una pregunta: "Tiene 105 partidos en Colo Colo ¿Cuánto hay que esperar para que se consolide?". Rodrigo Hernández se animó a responder: "Puedo suscribir o compartir que a lo mejor no es el titular indiscutido que requiere el equipo, pero en un plantel de 25 entra, porque es patrimonio del Club y tiene cierto margen para crecer. Obviamente no va a ser un gran cabeceador, no es un pepero. En un plantel donde tienes tener cinco delanteros y juegas competencia internacional, para mí entra".

Guarello volvió a replicó el argumento de Hernández: "A él (Morales) no le va a hacer bien, le van a traer un '9', un argentino, un (Gonzalo) Sosa y no va a jugar nunca más".

Danilo Díaz también expresó su opinión sobre la situación del Tanquecito: "En el argumento del patrimio del Club, a él le va avanzando el contrato, va a llegar un momento donde no lo van a poder volver, porque se le termina el contrato. Es el momento para ver la posibilidad de sacarlo, porque ya no dio para ser el centrodelantero de Colo Colo".

Juan Cristóbal Guarello además tuvo críticas para otro futbolista: "(Matías) Zaldivia me llama mucho la atención, porque se mandó una cagada el sábado gigantesca. Si Colo Colo no tuvo ni la posibilidad de ponerle un poco de presión a Católica, es porque Zaldivia hace un penal no de barrio, de recreo, de los que hacen en el recreo con pelota de plástico. No hizo una mano, hizo un manol en el área y con eso se acabó", opinó.

"Cuando salió Falcón, dije Bruno Gutiérrez, 'no, Zaldivia', bueno ahí está, le ganaron la espalda todo el partido como se la habían ganado contra Unión Española. No tiene velocidad la defensa de Colo Colo, creanle a los cabros que tienen ahí. Bryan Soto me parece un gran jugador, tiene mucho equilibrio en el mediocampo, jugó muy bien, pero igual lo sacaron para poner a la gente con más renombre", concluyó.