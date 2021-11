Colo Colo continúa peleando mano a mano el titulo del Campeonato Nacional ante Universidad Católica. Los albos están con 62 puntos, al igual que los cruzados y eso es gracias a la gran campaña que han realizado durante este año. Una de ellas, es el arquero Brayan Cortés, quien se ha transformado en un jugador importante para Gustavo Quinteros.

Juan Cristóbal Guarello destacó el rendimiento que ha tenido el guardameta bajo el arco del Cacique y fue consultado por si existe la posibilidad de que el iquiqueño pierda la titularidad con Omar Carabalí, quien estuvo en la portería alba en estos dos útimos partidos debido a que Cortés estuvo con La Roja.

"No, no lo creo. Cortés no ha perdido el puesto en la cancha, lo perdió por una nominación a la selección. Es decir, por un premio a su rendimiento, por una reafirmación de su buen rendimiento y ha tenido una buena temporada, porque desde que llegó a Colo Colo le había faltado una temporada como esta", dijo en Los Tenores de ADN Deportes.

"Además, no es como Iquique, en un equipo con mayor presión y ha sido una de las bases que ha tenido Colo Colo para estar peleando el título, para estar ahí con el título en las manos. Ha ganado seguridad, el juego de los pies que tiene ayuda mucho para que el equipo se pueda mover, así que buena temporada", cerró.

Los albos ahora están preparando su primera de las dos finales que le quedan en el torneo y será ante Unión Española el próximo domingo 28 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.