Lejos de las luces de otros años, el partido no deja de tener un condimento especial y que lo hace atractivo para todos.

Chorri Palacios se tira en picada en contra de Arturo Vidal: "El Perú-Chile no es una guerra como dice él"

Este viernes, se llevará a cabo una nueva versión del conocido “ Clásico del Pacífico “, entre Perú y la selección chilena , encuentro válido por la undécima fecha de las clasificatorias sudamericanas.

Un partido sin las luces de otros años graficado puntualmente, por el lugar que ambos equipos ocupan en la tabla de posiciones y que los tiene muy lejos de los puestos de clasificación al mundial de Norteamérica 2026.

Duelo de afligidos el que sostendrán los dirigidos de Jorge Fossati y Ricardo Gareca, este último quien llevó a los incaicos a la Copa del Mundo de Rusia 2018. El recordado jugador Roberto Palacios, dio su parecer sobre este cotejo.

“Es un partido muy importante, porque si no sacamos un buen resultado prácticamente quedamos eliminados”, dijo el Chorrillano en diálogo con BOLAVIP PERÚ.

Para ellos, es fundamental vencer a La Roja, por lo cual, de no ganar, prácticamente se despiden del mundial, según palabras del ex talentoso jugador. “Es muy difícil. Después se juega contra Argentina, que quiere asegurar su clasificación, jugar en Buenos Aires es muy difícil. Entonces prácticamente quedaríamos últimos. Si no se le gana a Chile sería durísimo”, afirmó el Chorri.

Roberto Chorri Palacios, era un crack en los ’90 para Perú (Archivo)

Chorri Palacios: “Con Chile no es una guerra”

Siempre estos duelos, traen mucho condimento donde espera que los del Rímac puedan salir victoriosos. “Los partidos estos son muy esperados, siempre los Chile-Perú han sido muy intensos, con mucha entrega, mucho fútbol. La mayoría ha disfrutado de ver estos encuentros, espero que éste no sea la excepción. Por parte de Perú, espero que se pueda cambiar lo que ha mostrado para poder conseguir esos 3 puntos”, aseguró el ex seleccionado.

Finalmente respondió a la pregunta si este partido es una guerra o no y qué tan especial para él, eran los duelos con los chilenos. “Para mí en lo personal, siempre era esperado jugar contra rivales duros como Argentina, Brasil, Uruguay. Por supuesto, el clásico contra Chile entraba en un sentir diferente porque se vivía ya desde semanas o meses antes ese partido que se venía. Son partidos muy bonitos para jugarse, no es una guerra como dijo Vidal, está equivocado. Deportivamente podría hablarse así, pero hay gente que lo malinterpreta y puede agredir a la gente y lo que no queremos es eso”, cerró el Chorri Palacios.