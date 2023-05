Este miércoles 3 de mayo a las 20:00 horas Colo Colo disputará uno de los partidos más importantes del semestre: recibe a Boca Juniors por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Ambos equipos no se miden por este torneo desde la edición 2008, cuando el Cacique dejó los tres puntos en Macul, aunque en la vuelta el Xeneize hizo lo propio en Buenos Aires. El duelo en el Monumental lo ganó Colo Colo por 2-0 con tantos de Cristóbal Jorquera y Gustavo Biscayzacú.

Este último conversó con el sitio Deportes 13 en la antesala del partido entre el Albo y Boca, y no pierde la fe en que el partido se lo adjudique el local:

"Boca Juniors no me parece un rival de temer. Es un equipo grande, pero no hay que tenerle miedo porque Colo Colo también tiene lo suyo, va a ser local, así que sería importante que pueda aprovechar eso y tratar de llevar el partido al lugar donde pretenda el entrenador", lanzó el 'Grillo'.

Biscayzacú defendió la camiseta alba entre 2007 y 2008 | Foto: Instagram

El ex delantero uruguayo se atrevió a pronosticar el partido: "Me parece que es un partido ganable, en donde Colo Colo debe faltarle el respeto y tratar de buscar los tres puntos desde el primer minuto".

También se dio el tiempo para recordar aquel compromiso de la edición 2008: "Ese partido lo recuerdo con mucho placer porque fue una gran noche nuestra. Ellos tenían jugadores importantes que hicieron grande a la institución como Juan Román Riquelme y Martín Palermo, pero lo ganamos muy bien e incluso creo que pudimos haber hecho más goles de diferencia. Realmente fuimos muy superiores", cerró Biscayzacú.