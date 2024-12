Lucas Barrios está muy atento a la actualidad de Colo Colo. La Pantera estuvo hace poco en el Monumental de Santiago representando al Cacique en el Duelo de Leyendas ante River Plate.

El exfutbolista siente que el Popular acertó con la contratación de Jorge Almirón, pero también destaca lo hecho por Gustavo Quinteros, a quien conoce muy bien. De hecho, el futbolista en el último tiempo ha compartido con el DT santafesino que se consagró de la Liga Argentina con Vélez Sarsfield.

“Tiene experiencia en la Copa, creo que Colo Colo ha acertado mucho con él, a pesar que yo tengo una relación enorme con Gustavo Quinteros”, expresó el goleador campeón con los Albos en una conversación con ESPN.

Barrios abordó su cercanía con Quinteros: “Lo he ido a ver ahora, tengo muchas charlas con entrenadores y uno de los que fui a ver es a Gustavo. Cuando llegó a Colo Colo le mandé un mensaje, que lo que necesita contara conmigo, siempre contaba con mi apoyo, gracias a Dios le fue muy bien, nos salvó en ese momento”.

Lucas Barrios destaca a Gustavo Quinteros. (Foto: Photosport)

Lucas Barrios intuía el descalabro de Colo Colo el 2020

El delantero percibía que podía venir algo malo en el Cacique. Por el final del 2018, el ariete decidió partir del Cacique pese a que le quedaba aún contrato. “En su momento me había ido y ya sentía la situación, después pasaba algo que no estaba bueno”.

“Cuando me fui en una conferencia había dicho que me quedaba un año de contrato, en ese momento no estaba de acuerdo con algunas cosas y me iba.Después pasó que el equipo vivió esta situación. No es porque yo lo haya dicho, sino porque tengo mucho tiempo en un vestuario, en equipo grande. Había cosas que se tenían que pulir y hacer de otra manera, como hoy se está haciendo. Hoy está protagonista en todos los sentidos”, añadió.

También valoró el aporte de Gustavo Quinteros en ese proceso: “Se hizo, se estructuró y llegó una persona que no solamente tenía experiencia a nivel nacional, campeón, también en una selección como Ecuador, también a nivel de juveniles. Yo lo conozco desde que fue mi entrenador en juveniles”.

La Pantera expresó su felicidad por el buen presente del DT campeón con Vélez: “Hablé hace poco con él. Me da una alegría enorme, yo sé lo que él trabaja. Cuando me había retirado, Colo Colo estaba haciendo la pretemporada en Buenos Aires, yo iba a venir a estar con él, a ver los entrenamientos, porque tengo charlas con él, lo he ido a ver a Vélez, me alegra, porque es una persona muy preparada, buscó su objetivo, hoy es campeón en el fútbol argentino, lo difícil que es”.

Por último, también se mostró feliz por el paso del estratega en el Cacique: “Demostró en todos lados la jerarquía que tiene. Me alegra que le haya bien en Colo Colo, porque no es fácil Colo Colo”.