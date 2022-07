El entrenador salió al paso de los comentarios de varios históricos que le exigen el título del Campeonato Nacional y aseguró que no bajará la guardia en su afán por lograr la anhelada estrella 33.

Gustavo Quinteros contesta a históricos que le exigen ser campeón con Colo Colo: "Es fácil hablar, pero no me siento presionado"

Tras las eliminaciones de copas internacionales, en Colo Colo sólo se enfocan en levantar el título del Campeonato Nacional 2022, su gran objetivo del año. En ese sentido, muchos históricos han alzado la voz exigiéndole a Gustavo Quinteros que logre la anhelada estrella 33 del Cacique, más considerando el nivel del equipo y de los rivales.

Pero el estratega lo ve diferente y contestó a estas exigencias en conferencia de prensa. “A veces es fácil hablar y decir que Colo Colo debe ser campeón, pero no es tan fácil porque hay equipos que juegan bien desde el inicio del torneo y que sólo jugaron el torneo nacional. Pudimos mantener la primera posición jugando copas, con Amor fuera, Fuentes afuera, se fue Pablo Solari, tres jugadores muy importantes. Siempre hay cosas para mejorar y para que el equipo no pierda el funcionamiento, pero no es tan fácil”, argumentó.

En esa misma línea, reconoció no sentirse “presionado ni con la obligación de salir campeón porque estuvimos jugando copa y nos mantuvimos en primera posición. En muchos partidos hemos rotado el equipo, empezar con jugadores que no estuvieron en copas y todos lo hicieron muy bien. El trabajo en conjunto es tener muchas posibilidades, pero no es tan fácil como lo dicen desde afuera. Vamos a luchar por el objetivo, seguir compitiendo para lograrlo y darle una alegría a la gente”.

Por eso, el entrenador de los albos sostiene que no se puede bajar a ningún equipo de la disputa. “No hay que descartar a ningún equipo que tenga posibilidades de llegar primero. Curicó, Unión Española, Ñublense, Colo Colo somos los equipos que hemos tenido mejor regularidad en un campeonato complicado, sobre todo para los que participamos en copas por tener que cuidar jugadores. Los equipos que hoy están entre los primeros cuatro son los que han demostrado mejor funcionamiento”, agregó.

Quinteros no quiere bajar la guardia y por eso sólo piensa en lo que será el partido del sábado con Huachipato, restando importancia por ahora al Superclásico con Universidad de Chile.

“Todos los partidos son importantes, al igual que un clásico, todos valen tres puntos. El clásico tiene a la gente más emocionada, esperan ese partido, pero a mí no me saca de foco, tengo que transmitir la tranquilidad de que todos los partidos son finales. Hoy Colo Colo está en una posición excelente, muy bien futbolísticamente y por eso debemos seguir trabajando. Huachipato será una final, la U será otra y las vamos a afrontar de la misma manera”, explicó.

Finalmente, se refirió a los sondeos de la selección peruana de contar con sus servicios, pero aseguró que eso no lo saca del foco de llegar a fin de año como campeón. Asimismo, reiteró que es feliz en el Monumental y su prioridad es mantenerse.

“Gracias a Dios hace muchos años que vengo trabajando con continuidad. A veces las opciones de un lugar u otro no son ofertas, son sondeos, comentarios, pero todo el mundo sabe que cuando sale la opción voy a estar en Colo Colo hasta el final de temporada con seguridad, quiero ir en busca de un objetivo y siempre Colo Colo va a tener la prioridad. Estoy muy contento acá, por supuesto como profesional voy a escuchar y analizar opciones a final de año, pero Colo Colo siempre será la primera opción. Todos los entrenadores tenemos el sueño de dirigir selecciones, estar en distintos lugares, pero hoy estoy contento acá con una meta clara desde que llegué que es tratar de salir campeón. Después veremos que pasa”, cerró.