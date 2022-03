El entrenador albo fue enfático en señalar que la situación médica de Joan Cruz no es de las optimas y esperan que pueda estar de regreso para el próximo partido.

Colo Colo y Universidad de Chile animarán una de las nuevas versiones del Superclásico en el fútbol chileno, producto de que será la edición 191. Los albos buscarán seguir estirando la racha positiva frente a su clásico rival en el Estadio Monumental, mientras que los azules claramente quieren dar por terminar ese registro negativo que contemplan en el recinto de Macul.

El entrenador colocolino Gustavo Quinteros atendió este viernes por la mañana la conferencia de prensa previa de este compromiso fue consultado por la ausencia de Joan Cruz en las convocatorias para este nuevo año deportivo que ya comenzó y por la cual fue claro y enfático en señalar las complicaciones que presenta el talentoso futbolista.

“En este momento Joan Cruz no está disponible, porque está con baja médica. Veremos si podrá estar para el próximo partido. Es un jugador que tenemos muy en cuenta y estoy seguro de que a mediano y largo plazo será un jugador muy importante para el plantel”, detallaba del estratega al respecto.

No obstante, no se le cerró todas las puertas al futbolista debido a que está muy bien considerado por el técnico albo, señalando que “Esperemos que sea lo más pronto posible, de que se recupere pronto, si no es para este será para el próximo partido”.

El duelo entre colocolinos y bullangueros está programado para disputarse durante este domingo 6 de marzo a partir de las 12:00 horas en el Estadio Monumental.