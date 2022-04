Colo Colo visitará esta tarde a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo en un partido clave para los albos en sus aspiraciones de escaparse en solitario en la tabla de posiciones y poder encaminarse hacia un esquivo título que no consiguen desde 2017.

En la previa del compromiso, Gustavo Quinteros enfrentó los micrófonos de TNT Sports para anticipar el compromiso, diciendo que “Estamos muy bien, más allá de las ausencias de jugadores muy importantes. Yo creo que cuando faltan jugadores, hay que apoyar y darle confianza a los que van a entrar. Saben lo que tienen que hacer, estamos en Colo Colo, tienen condiciones y no tenemos dudas de que lo van hacer muy bien”.

Consultado sobre si el equipo cambiará su forma de jugar por las claves ausencia Quinteros no duda: “Como siempre, no sabemos jugar de otra manera, no entrenamos de otra manera. Saldremos a buscar el partido, a presionar como lo hacemos siempre y vamos a tratar de superar al rival de turno futbolísticamente para ver si podemos ganar el partido, esa es la idea. Después, en el partido el rival puede jugar mejor por momentos y te mete atrás, te tienes que defender más, pero eso lo veremos en el partido”.

Quinteros, además, explicó la titularidad de Christian Santos diciendo que “Es un jugador que tiene muy buen juego aéreo y jugamos contra uno de los más fuertes en ese sentido. Es un jugador que nos puede hacer ganar en el área rival y defender en la nuestra. Más allá de que pivotea muy bien y jugamos con extremos apostando a ganar los costados. Con su pivoteo podemos asistir muy bien a los extremos”.

¿Emiliano Amor y Juan Martín Lucero? Gustavo Quinteros responde: “Quedan fuera porque los partidos son muy seguidos, hay pocos días de recuperación y ante un esfuerzo grande podemos perderlo para este y el siguiente. Preferimos recuperarlos al 100 por ciento y que estén para el miércoles”, cerró.