Colo Colo vivió una dura noche en Buenos Aires luego de caer ante River Plate por goleada y poner en riesgo su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, definiéndose todo en el Monumental cuando reciba a Fortaleza la próxima semana.

Pero los albos además tuvieron un serio problema cuando parte de la hinchada se subieron a la pared de acrílico que existe en el estadio millonario lo que hizo demorar el inicio del segundo tiempo cuando el Cacique ya caía por la cuenta mínima con gol de Agustín Palavecino.

La molestia de los jugadores de Colo Colo fue evidente, siendo Gabriel Suazo el que se vió muy enojado por lo sucedido en el grueso de la barra alba, algo que ratificó el entrenador Gustavo Quinteros, que criticó sin asco a los fanáticos.

"Hay un grupo de gente que hace todos los partidos problemas y que perjudica al club y al equipo. Es un grupo que nos perjudica constantemente, a la institución", partió diciendo el estratega.

Gustavo Quinteros no quiere saber nada con los hinchas que no están ayudando a Colo Colo (Getty Images)

Agregando que "ahora tenemos que jugar sin público por lo que pasó en Chile, hoy demoraron un montón el inicio".

Consultado si esto los perjudicó en el desarrollo del segundo tiempo, Quinteros siguió con la dura crítica. "Yo no sé si fue un motivo para desconcentrarse, pero más allá de eso se están cometiendo errores en un grupo de personas, que no son todos los verdaderos hinchas que alientan todo el tiempo y no perjudican. Pero este grupo está haciendo mal las cosas, ojalá cambien para que no se siga perjudicando de esta manera", cerró.