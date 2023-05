El entrenador del Cacique explicó por qué no castigo a Carlos Palacios por su roja ante Boca Juniors, y aprovechó de negar algún quiebre en la interna alba.

Tras empatar ante Unión La Calera y perder ante Boca Juniors, Colo Colo volvió a los abrazos este martes en el Campeonato Nacional ante Audax Italiano en el estadio Monumental.

El Cacique se impuso por 2-1 con goles de Leonardo Gil y Carlos Palacios en el local, y de Gonzalo Sosa para la visita. El encuentro finalizó de manera polémica por un supuesto penal a favor de Audax Italiano que el árbitro José Cavero no revisó en el VAR.

ver también Colo Colo acelera en el momento justo para celebrar ante Audax en el Monumental

Una vez terminado, Gustavo Quinteros dialogó con TNT Sports y entregó su explicación para no haber castigado a Carlos Palacios por su roja ante Boca, a diferencia de la pérdida de la titularidad que sí tuvieron Maxi Falcón y Leo Gil por expulsiones en duelos anteriores:

"Fue un foul de atrás, que estoy seguro que si lo cometía un jugador de Boca no le sacaba la roja. Como fue Palacios, lo expulsó, eso no es un empujón, una trompada, un codazo que es una agresión directa, aparte nosotros no estamos pendientes de los castigos", explicó el entrenador, y aprovechó de negar algún quiebre en el camarín.

Quinteros fue tajante respecto a algún conflicto en el camarín | Foto: Guillermo Salazar

"Nosotros tenemos mucha armonía en el grupo, esas cosas que se dijeron son totalmente mentira, no sé quién inventó y le miente a la gente que hay problemas y conflictos. Estamos cada vez mejor, tenemos un grupo bárbaro, desde que llegué acá nunca hubo un conflicto, todo lo solucioné en la parte interna, y hoy estamos mejor que nunca", indicó el DT colocolino sobre los rumores de una discusión de él con Maxi Falcón.

ver también Así quedó la tabla tras el triunfo de Colo Colo vs Audax Italiano

Por último, tuvo palabras para el rendimiento del Cacique en la última semana: "Estamos contentos porque se ganó y ya llegamos a un nivel alto que fue el partido con Boca, ahí ya llegamos a un buen nivel y si lo mantenemos en los partidos podemos pelear en los dos frentes".