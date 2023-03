El adiestrador no se hace mayor drama por su decisión y si manifiesta preocupación por el nivel de su equipo de cara a lo que será la participación de Colo Colo en la Copa Libertadores.

Gustavo Quinteros no se arrepiente de la suplencia de Maxi Falcón: "Acá no hay un jugador que nos pueda mejorar todo el equipo"

Luego de la derrota de Colo Colo ante Cobresal, compareció el entrenador albo Gustavo Quinteros el que no sólo fue requerido para explicar la caída de su equipo, si no que también la exclusión del defensa Maximiliano Falcón.

Los hinchas albos no están conformes con la suplencia del Peluca, sin embargo, el adiestrador le bajó el perfil a la ausencia del uruguayo.

"Acá no hay un jugador que nos pueda mejorar todo el equipo. Falcón jugó en el inicio de la temporada y ahora le ha tocado ser suplente", indicó.

Gustavo Quinteros relativizó la ausencia de Maxi Falcón (Agencia Uno)

Como en pocas veces cuando le toca perder, Quinteros ahora no culpo a nadie y asumió su parte. "Me hago responsable porque soy el que trabajo toda la semana con el equipo para poder jugar mejor. Se jugó mal otra vez. Este partido fue parecido al de O'Higgins que fue el peor de todos, y estos altibajos pensé que no los volveríamos a tener", aseguró.

El entrenador de Colo Colo mira el futuro reconociendo que "debemos cambiar mucho. No podemos jugar así cuando nos estamos preparando para la Copa Libertadores, el equipo debe ser más fuerte".